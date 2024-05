Polémica: en "Nadie dice nada" dijeron que los sanjuaninos son neandertales por dar 2 besos

sábado, 11 de mayo de 2024 12:24

"Es ridículo, es de neandertal saludar con dos besos”. Con esas palabras un panelista del programa de streaming “Nadie dice nada” (Luzu TV) abrió la polémica sobre la costumbre que hay en San Juan de saludar con doble beso.

Quien expresó estas palabras fue Nacho Elizalde el panelista del programa que conduce Nico Occhiato y que cuenta en el equipo con Nati Jota y Flor Jazmín Peña. El actor y músico, que no se define como influencer, cuenta con más de 450 mil seguidores en Instagram.

En el programa de Luzu TV, señaló que dar dos besos es lo que le molesta de España y de San Juan. Si bien Occhiato intentó frenarlo, aclarando que es un tema cultural, él siguió adelante con sus dichos.

El neandertal u hombre de Neandertal es una especie o subespecie extinta del género Homo que apareció en el Pleistoceno medio.

“El tiempo es oro. Me estás sacando la mitad del tiempo... Uno y hasta ahí… dame la mano si querés. ¿Qué es esto del doble beso?”, agregó en tono burlesco y haciéndose el ofuscado. Sus palabras fueron apoyadas por Flor Jazmín Peña.

La chica aclaró que dar dos besos expone a las partes a quedar muy cerca las bocas de ambos: "Están ignorando una parte fundamental del doble beso que nadie presta atención y que yo me siento muy incómoda cuando sucede. El otro día una chica me pidió una foto y el novio me saludo con doble beso y tipo… fue rarísimo porque claro hay un momento de mucha intimidad cuando de un beso pasas al otro y entonces de repente las bocas están muy cerca. Es muy incómodo”.

Elizalde remató el comentario diciendo que eso es "retroceder casilleros" a lo que Occhiato hechó a bajo esa opinión: "voy a defender el doble beso. Voy a defender lo cultural y si no de qué vivimos”.