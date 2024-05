Con descuentos de hasta 50%, la Feria Internacional de las Artesanías llega a su fin

sábado, 11 de mayo de 2024 00:00

Este domingo, la Feria Internacional de las Artesanías llegará a su fin y en la cuenta regresiva muchos locales intensificaron las promociones y descuentos. Algunos stands ofrecían 2x1 o un regalo con la compra desde que comenzó la exposición pero otros apostaron a sacar esas opciones en los últimos dos días.

Quienes recorren las distintas carpas pueden encontrar una gran variedad de productos con precios para todas las billeteras. Productos realizados en cerámica, madera, metal o vitrofusión son algunos de los que se ofrecen en el predio ferial Costanera de Chimbas.

Cerámicas con descuentos

Ignacio Landewix es de Villa Carlos Paz, Córdoba y su emprendimiento se llama Melocotón Cerámica. Si bien él ingresó en este arte desde hace 4 años, su mujer lo desarrolla desde hace 21 años. Ésta no es la primera vez que participa y la evaluación que hace es muy buena. "Pensé que iba a estar difícil. Desde el momento que hice temporada en Villa Carlos Paz pensé que la cosa iba a estar medio complicada, pero me sorprendió la verdad. La gente sigue comprando nuestras cosas", expresó a Diario La Provincia SJ.

Algunas de las promociones que ofrece en su stand son 2 tazas al precio de 1 o importantes descuentos en otras artesanías. "Sé que no todo el mundo tiene hoy disponible para gastar 9 mil pesos en una sola taza. Se hace difícil, entonces siempre le pongo alguna ofertita como te llevas dos tazas y te regalo un portafolio", explicó.

Las tazas las venden a $8.500 cada una pero 2 por $15.000. Los los venden a $6.000 cada uno o 2 por $10.000. Y los porta sahumerios 2 por $3.000.

Todo en madera, con productos seleccionados a precios bajos

Malena Del Sol es de Córdoba y con su pareja Nicolás tiene el stand Barba Negra. Hacen artesanías en madera y muebles. Allí ofrecen productos puntuales con precios bajos para atraer a los compradores. "Nos ha sorprendido este año la Feria, si bien el fin de semana se vendió bien y demás, en la semana hubo algunos días más flojos", comenzó explicando.

Los productos puntuales a precios bajos los tuvieron durante toda la feria y las promociones son las que ahora atraen más como "caballitos de batalla". "Lamentablemente al viajar de tantos kilómetros no tenemos otra opción que aunque sea saldar gastos, entonces hay algunos productos en los que yo puedo economizar. Elegimos las promociones con la idea de saber que esos productos se van a vender más", señaló.

En el stand se pueden conseguir salamineras en $2.000 o 2 por $3.500 o una tabla para picar bajó de $3.500 a $3.000. "La gente elige muchísimo las promociones, le llaman la atención, las mira más y es de lo que más lleva", finalizó.

Piedras energéticas con promociones

Fabio Vera es de Río Tercero, Córdoba, y participa de la Feria de las Artesanías desde hace casi 20 años. Si bien reconoce que este año la situación económica está difícil, advierte que las ventas han sido bastante buenas. Para ello apuesta a las promociones en base a lo que puede vender un poco más económico.

"La verdad que nos sorprende la respuesta de la gente porque venimos de otras ferias del país y no han sido muy buenas, pero acá desde el primer día, del día 1, venimos trabajando bien", explicó.

En el stand se pueden encontrar piedras energéticas que son consideradas buenas para la salud, para el trabajo, para el amor y para el dinero, entre otras. Ofrece 3 piedras por $2.000, 2 anillos por $3.000, 3 piedras naturales por $4.000.

Tejidos y algo más...

Elizabeth Bustos es de Río Tercero, Córdoba y ésta es la quinta vez que participa de la Feria de las Artesanías con tejidos con lana hilada o de oveja pura. Allí se pueden encontrar mantas, ponchos, pashminas, gorritos y bufandas entre otros productos.

"La verdad que me sorprende. A pesar de la situación, he visto mucha gente pese a que es una feria donde se paga el ingreso. He visto bastante gente todos estos días que pregunta y compra", explicó subrayando que "siempre uno quiere llevarse lo menos posible y es lindo que el cliente se lleve lo que le gusta".

En el stand hay promociones en atrapasueños de distintos modelos. Por ejemplo hay 1 a $3.000 o 2 por $5.000; y comprando prendas, se llevan un gorrito o una bufanda de regalo, dependiendo del valor de la compra.

Marroquinería sanjuanina con descuentos

Martina Rubiño es sanjuanina y su emprendimiento de marroquinería se llama Gumalu. Éste nació en el 2021 y allí ofrece desde bolsitos y cartucheras a materos y chaulatas.

"Ha estado lindo estos días, ha estado mucho mejor que el año pasado. Se ha movido bastante y a la gente le gusta", señaló destacando que a través de la tienda online hacen un mejor precio en cuotas.

En el stand se pueden encontrar promociones de un tarjetero más un monedero a $3.800 o el pack de 3 chaulatas a $10.200.