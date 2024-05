Roberto, el verdulero de las calles de San Juan: "el amor al trabajo lo tuve desde niño"

miércoles, 1 de mayo de 2024 15:32

Toda una vida trabajando y por eso el 1 de mayo no fue la excepción. Roberto Gómez está cerca de cumplir 50 años y su camino laboral lo inició cuando era apenas un niño. Fueron tiempos difíciles pero que lo fortalecieron para ser hoy quien es: el verdulero de las calles de Capital y Santa Lucía.

"Es lindo porque le hacemos honor al trabajo. Vos por los clientes que son los que siempre me están esperando, gente ya mayor que no puede salir. Por eso también sigo trabajando, por los clientes que son los que siempre están ahí", comenzó contando Roberto a Diario La Provincia SJ.

Este miércoles 1 de mayo, preparó la camioneta, cargó la verdura y fruta que le quedó de ayer y salió a andar las calles. Él tiene un "cronograma" de visitas semanales, por barrio. Por eso es que decidió cumplir ése a pesar de que fuera feriado. "Hoy ha sido un día especial. He salido porque la verdad no me acordaba que era el Día del Trabajador entonces no le avisé a las clientas. Este recorrido no lo hago todos los días. Son distintos recorridos los que hago en la semana, y al no avisarle tuve que salir", señaló entre risas, subrayando que salió a cumplir con sus clientes sobre todas las cosas.

Pero no es sólo la asistencia que hace a los clientes sino también la situación económica que atraviesa, la que lo hizo apostar a trabajar este Día del Trabajador. "Sí hay que trabajar, no nos queda otra que laburar para poder llevar algo a la casa. El sacrificio que hace el padre siempre por la familia", destacó.

Roberto trabaja prácticamente de toda la vida. Comenzó a los 8 años de edad en la Feria de la mano de un carrito, con un triciclo, 15 años seguidos. Después progresó y vio la veta de recorrer las calles. Para ello adquirió una camioneta que es con la que sale a vender. Hoy tiene 47 años y siente la energía para seguir trabajando día a día.

"El amor al trabajo lo tuve desde chiquito. Mis viejos me enseñaron a laburar. Siempre laburé gracias a Dios y nunca, pero nunca, he hecho nada malo. A la edad que tengo nunca he caído preso. Salgo a laburar humildemente y no tengo mucho pero nunca me ha faltado nada sobre todo para mi familia", explicó el hombre que es padre de 4 hijos y que además tiene nietos.

Precisamente a sus hijos y nietos siempre le inculca el compromiso y el amor al trabajo. "Les digo que trabajen, que sea lo que sea pero que trabajen. No quisiera que trabajen de esto porque lo que tiene esto es que el ingreso es día a día. Una jubilación está difícil ahora porque no tengo aportes. Quisiera que ellos tuvieran otras cosas, como una empresa, algo en blanco. Pero gracias a Dios he dado todo lo que he podido dar", finalizó.