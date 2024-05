Renacer a puro trabajo: una explosión los dejó sin su comercio y en menos de 3 meses, lo recuperaron

miércoles, 1 de mayo de 2024 08:01

Atrás quedaron los escombros, el dolor y la impotencia. Una explosión en una distribuidora de garrafas destrozó el negocio y parte de la casa de Alicia Quiroga, el pasado 1º de enero, en avenida Benavidez y Bonduel, en Rivadavia. El inicio de año fue devastador para ellos que se quedaron sin su fuente de trabajo en cuestión de horas. Sin embargo, no claudicaron y con ayuda solidaria y su esfuerzo, hoy disfrutan de su negocio renovado y a pleno.

Diario La Provincia SJ los visitó para reflejar su historia de tenacidad y esfuerzo en este Día del Trabajador y Alicia se emocionó al compartir lo que atravesaron en poco tiempo. Situaciones tan fuertes como ella y sus siete hijos y sus familias, que fueron pilar fundamental.

Levantaron paredes, enlucieron, reconstruyeron el techo y tuvieron que instalar todos los servicios nuevamente. Gastaron ahorros, pensados para mejorar su casa, en comprar ventanas y cañerías que quedaron reducidas a cenizas por el fuego. Finalmente y tras mucho esfuerzo, desde el 11 de marzo ya están abiertos.

“Costó mucho; fue mucho sufrimiento pero se logró. Si mis hijos no trabajaran en la construcción, no hubiera podido levantar el negocio. Mi hermano, que es electricista, hizo un trabajo enorme en instalaciones. Eran las 23 hs. o la medianoche y ellos seguían trabajando y yo, en un rincón llorando”, confesó Alicia Quiroga, en diálogo con este diario.

Alicia agradece a sus hijos, que hicieron posible que el negocio esté en pie. Fotos: Maximiliano Huyema- Diario La Provincia SJ.

No solo pudieron recuperar la construcción a nuevo sino armar su negocio desde cero, prácticamente ya que los muebles, mercadería y heladeras fueron dañados por el fuego. “Yo tenía dos heladeras verticales, que rearmamos nuevamente porque el motor andaba y una horizontal se quemó por completo”, agregó y puntualizó que usaban silicona para poder unir las piezas plásticas y así recuperar las estructuras.

El trabajo de la familia no pasó desapercibido ni para los vecinos ni para los distribuidores. Fue así que quienes representan a la conocida bebida sabor Cola le prestaron tres heladeras y quienes venden una marca de cerveza alemana le aportaron una más. A ellos se sumaron los distribuidores de la cerveza nacional celeste y blanca que también facilitaron otra heladera. “Ahora estoy pagando por día la heladera que se me quemó”, destacó Alicia.

También, tuvieron una grata visita. “Vino un señor de Bull Equipamientos, al que le habíamos comprado una heladera, y le dice a mi hijo: “tengo un regalito para tu mamá”. Era una estantería hermosa, donde hoy tengo exhibidos los vinos, y un cartel muy bonito porque el que teníamos se nos quemó. También nos regalaron una caramelera. Un gesto precioso”.

Al momento de adquirir la mercadería también hubo preventistas más flexibles para que pudieran surtir las estanterías. De igual manera, un panadero que les llevaba pan incluso cuando estaban en plena obra de construcción siguió yendo, ahora feliz por haberlos recuperado como clientes.

“Y para poder comprar más, saqué préstamos para ayudarme. Compré lo que necesitaba para comenzar. Cuesta y mucho porque tengo mucho para pagar pero ya estamos abiertos al público, que era lo importante. Pero sé que en 6 meses terminaré con las deudas”, dice sin evitar emocionarse.

Ya con lo esencial para empezar, Alicia y dos hijas empezaron a atender y los vecinos no salían del asombro. “Nos comentaban que era impresionante que poco después de 2 meses de la explosión ya estábamos trabajando. Y algo muy lindo: me resaltaban que tengo una hermosa familia; muy unida para salir adelante. Un distribuidor de cigarrillos me dijo: “debe haber sido una muy buena madre para que todos sus hijos la apoyen tanto". Yo tengo 7 hijos: 4 varones, que son los que están en la construcción y 3 mujeres que ayudaron en todo. Lavaron y pintaron estanterías, recuperaron todo lo que se pudo. Hicimos un gran equipo con mis hijos”, detalló. A un mes del incendio, ya habían logrado levantar las paredes destruidas.

Ahora, el negocio de Alicia ya está instalado y recibe clientes de los alrededores y también, personas que van de paso. Los viernes y los sábados, junto a sus hijas, atiende de corrido y en la noche y la madrugada. De lunes a jueves, tienen una jornada más reducida en atención pero con mucho movimiento.

En su local hay de todo: cigarrillos, golosinas, lácteos, fiambres, bebidas, artículos de limpieza envasados y sueltos. También verduras. “Tengo de todo lo que imaginen. Trajimos naipes y cosas nuevas para ofrecer”, dice orgullosa.

“Vienen clientes que no conozco y que me sorprenden con un “¡te felicito!”. Yo no lo puedo creer. Fue un golpe muy fuerte lo que pasamos y en cierto punto, no supero lo que nos pasó. Veo las fotos y los videos y quedo impactada. No puedo evitar recordar que dos semanas antes del incendio tuve un presentimiento feo que algo iba a pasar. Y después ocurrió la explosión. Ahora, al lado ya no trabajan más con garrafas”, reveló.

Vivir la vida

El incendio y la explosión fueron un antes y después en la forma en la que Alicia ve su actividad como comerciante. El incendio fue devastador, debido a las garrafas y material inflamable. Alicia y su familia habían salido a celebrar Año Nuevo.

Ella empezó con su comercio hace tres años pero antes, tuvo un carro de comidas. Fue entonces cuando la llegada de una heladera permitió vender bebidas, después sumaron los fiambres y progresivamente, el carro se convirtió en almacén. Allí, Alicia vendía las prepizzas que amasaba, las supremas caseras y los buscados pan y semitas.

“En lo único que pienso es que tengo que vivir más y trabajar menos. Porque me esforcé tanto trabajando en las Fiestas; en el pasado 31 de diciembre para que el 1º de enero se perdiera todo. Me invitaban a fiestas y no iba por trabajar intensamente en el negocio. Hice muchos sacrificios y todo se me fue en media hora; en un segundo. Por eso pienso en que ahora voy a trabajar pero me daré el tiempo para vivir la vida. Si tengo que cerrar, lo haré. Voy a ir a cumpleaños, a fiestas, a tomar un helado… lo que sea, lo voy a hacer para disfrutar más”, confesó.