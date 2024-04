La educación cómo herramienta para ampliar horizontes: el aporte de Glencore Pachón a calingastinos

martes, 9 de abril de 2024 17:32

La educación forma parte de uno de los ejes fundamentales del Programa Comunitario que lleva adelante Glencore Pachón, ya que es un motor de transformación y un factor determinante para la cohesión y la igualdad social. Por ello, la empresa minera se esfuerza por generar un acceso igualitario a la educación, brindando oportunidades a los calingastinos, y robusteciendo la oferta educativa de San Juan, a fin evitar el desarraigo de los jóvenes en busca de nuevos horizontes.

A través de un trabajo conjunto con el sector público e instituciones educativas de la provincia, la empresa contribuye con el apoyo del dictado de carreras terciarias y universitarias. Entre ellas, se destaca la Tecnicatura en Exploración Geológica, que se dicta en Villa Calingasta.

Uno de los jóvenes que pudo acceder a la educación terciaria gracias al dictado de esta carrera es Jesús Vedia, de 22 años. Jesús vive en la localidad de Villa Nueva, en el departamento de Calingasta y cursó la escuela primaria y el ciclo básico del secundario en la Escuela Albergue Álvarez Condarco. Dado que en Villa Nueva no había instituciones que dicten el ciclo superior, Jesús terminó el colegio secundario en el Colegio Técnico Minero Savio de Villa Calingasta, el más cercano para él, a pesar de estar ubicado a 45 km de su hogar. Para poder asistir, Jesús debía viajar un total 3 horas por día entre ida y vuelta.

A la hora de decidir qué hacer en cuanto a la educación terciaria, Jesús barajó la posibilidad de seguir educación física, pero los 200 km que mediaban con la institución le hubieran impedido continuar con su trabajo, por lo cual desistió. Al enterarse del dictado de la Tecnicatura en Exploración Geológica no dudó en iniciar los estudios. De esta forma, pudo mantener su trabajo en un proyecto minero y crecer: primero fue ayudante de loguera y llegó a ser ayudante de geólogo en campo.

En abril de este año comienza el último año de la tecnicatura y ya piensa en la posibilidad de seguir la Licenciatura en Geología: “Conocí la geología en la escuela y me introduje en esa rama en mi primer trabajo. Ya llevo tres años trabajando en esto y estoy muy agradecido de tener la oportunidad de seguir aprendiendo sobre esto que tanto me apasiona”, explica.

Cintia Yañez, de Villa Calingasta, es otra de las alumnas del último año de la Tecnicatura en Exploración Geológica que también valora el hecho de que, gracias a poder acceder a la educación superior en su localidad, pudo mantener su trabajo en el área administrativa de una estación de servicio. Cintia tiene 26 años y, al igual que Jesús, al terminar el colegio secundario intentó seguir con la educación universitaria, en su caso Licenciatura en Turismo, en otra localidad.

Sin embargo, al mediar más de dos horas de viaje, al cabo de un año tuvo que desistir. En 2021, cuándo se enteró del dictado de carreras terciarias en Calingasta que apoya Glencore Pachón, se inscribió en la Tecnicatura en Exploración Geológica. Lo que más valora de la carrera son las prácticas en campo: “Allí podemos salir de la teoría y tener una orientación sobre cómo sería el trabajo de un explorador geológico. La práctica más larga fue cuándo nos instalamos 15 días completos en una escuela albergue en el departamento de Iglesia”, cuenta.

Otros alumnos que se vieron beneficiados por el dictado de las carreras terciarias son Franco Castillo y Alma Jofré, una joven pareja de Barreal. Ambos ingresaron a la carrera con la visión de ampliar sus oportunidades laborales a futuro y destacan lo importante que es contar con educación universitaria en Villa Calingasta para los jóvenes de la región: “La universidad más cercana está a 80 km y no todos los jóvenes cuentan con un ingreso para costear los gastos de traslado o vivienda que estudiar allí implicaría”, comenta Franco, que había iniciado en 2021 la formación en Gendarmería en la Escuela de Formación de Gendarmes, pero cuando vio la oportunidad de cursar una carrera universitaria en el departamento Calingasta, no dudó en inscribirse.

Alma, por su parte, se describe como una mujer muy emprendedora. Además de estudiar, tiene un kiosco y realiza chocolates artesanales. Con el dinero que eso le aporta, compra herramientas y ropa para realizar las prácticas de exploración. Dice estar muy entusiasmada con la carrera porque le permitió conocer a muchas personas que la inspiraron y a profesores con una gran experiencia y buena predisposición para enseñar a los alumnos. Para Alma conseguir un trabajo sin tener educación universitaria es muy complicado, por lo que insta a todos los jóvenes de la región a no dejar pasar la oportunidad de cursar una carrera terciaria: “Siempre que tengo la oportunidad recomiendo a otros jóvenes que se inscriban en alguna de las carreras que apoya Glencore Pachón y les explico que no tienen que ser retenidos por el miedo a no ser capaces de finalizar los estudios. Creo que este tipo de oportunidades no pueden desaprovecharse”.

El apoyo al dictado de la Tecnicatura en Exploración Geológica es una de las tantas iniciativas que desarrolla Glencore Pachón en materia de educación. La compañía realiza cada año aportes a la Cámara Minera de San Juan para contribuir con la logística de traslado y alojamiento de los profesores. Además, mantiene un convenio con la Universidad Nacional de San Juan para financiar los honorarios de los profesores que dictan la carrera de Enfermería. Glencore Pachón sostiene que el apoyo a la educación de los habitantes del Departamento, uno de sus ejes centrales que impactará en el crecimiento y el futuro de la región.

