Juancito, el "heredero" de un oficio que lo marcó por más de 60 años

martes, 9 de abril de 2024 07:07

No fue casualidad que Juan Aguilera a lo largo de sus 80 años tuviera una vida ligada directamente a las tijeras. Hace 68 años inició el camino de la peluquería, por necesidad, y la abrazó fuertemente con amor. Pero su historia viene incluso desde antes que naciera, hace más de 100 años, cuando su abuelo emprendió una de las primeras peluquerías de Angaco. Cuando éste falleció, sin poder conocer a su primer nieto, dejó a su familia las herramientas que luego se convertirían en la herencia más preciada para Juan.

“La historia con la peluquería en mi familia es muy larga, si cuento todo no terminamos más”, comenzó diciendo entre risas Juan a Diario La Provincia SJ. Luego agregó: “Está llena de tragedias pero a su vez de actos muy lindos que me ayudaron a seguir los diferentes pasos para que hoy la peluquería esté posicionada donde está”.

A los 4 años falleció el papá de Juan. Siendo el mayor de 3 hermanos debió salir a trabajar para aportar en su casa... sería en los parrales. “Mi padrino me llevó a los parrales, pero yo sentía que era necesario otra cosa. Es así como él me enseñó a cortar el pelo con las herramientas que estaban guardadas de mi abuelo. Eran realmente reliquias para ese entonces y hasta hoy están intactas”, recordó entre risas.

Fue así como comenzó en la peluquería de su casa, con los clientes del barrio. Luego de 20 años de cortar el pelo con todos los muebles heredados de su abuelo, fue tal el éxito que decidió probar suerte con sus habilidosas manos en el centro sanjuanino. Allí se instaló hace 35 años, en el mismo local, por el pasillo de la Galería Estornell justo al frente del café.

A lo largo de los años, se fue perfeccionando e inclusive su hijo Ariel siguió con la tradición. Él comenzó a trabajar al poco tiempo de estrenar el reconocido lugar. “Con el pasar de los años nos dimos cuenta que por la zona y también por nuestra mano, según nuestros clientes, comenzamos a tener una clientela de élite, nunca pensado por nosotros pero realmente agradecidos”, explicó.

Entre ellas se encuentran mil anécdotas, como la cantidad de veces que le cortó el pelo a José Luis Gioja, a Jorge Lozano, a Leopoldo Bravo y entre otros, Francisco Montes. “Él un día normal vino y me dijo que no me moviera de acá, que sabía que este lugar me pertenecía y que debía cuidarlo, nunca más me voy a olvidar”, recordó emocionado.

Son muchas las anécdotas que tiene para contar, como innumerables cafés con diferentes personajes importantes de la provincia. “Me vienen a buscar cualquier día de la semana para tomar algo y eso es lo que me produce felicidad. El saber cómo la gente me tiene en cuenta y que no soy solo un peluquero para ellos”, expresó.

Por otro lado, comentó la posibilidad que tuvo en varias oportunidades para irse de la provincia. “No voy a irme y tampoco voy a dejar de mantener mi peluquería en Albardón, para mí las raíces son sagradas y este suelo es el que me dió todo. Trabajé por todo esto, yo le debo mucho a San Juan y a mi departamento”, contó con lágrimas.

Así fue difícil también, dejar su ritmo para la época en la que el Covid llamó a nuestras puertas. “Un día vino el doctor Espejo y me dijo que me guardara porque dentro de 20 días íbamos a sufrir un encierro y así fue. De trabajar de corrido de 8 a 20 no trabajé nada y casi caigo en una depresión. El día que volví mis clientes más fieles me estaban esperando en la puerta, fue uno de los días más felices de mi vida”, finalizó.