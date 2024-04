Boleto de colectivos: ¿hay novedades sobre las nuevas formas de pago sin tarjeta Sube?

martes, 9 de abril de 2024 09:37

Este lunes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno instrumentó el pago del pasaje de transporte público con cualquier medio de pago. Ello suma nuevas formas de pago además de la Tarjeta SUBE como billeteras virtuales, tarjeta de débito o de crédito.

Marcelo Molina, secretario de Tránsito y Transporte, expresó en radio Estación Claridad que "hasta acá lo que hay es un anuncio; una buena idea de que se van a recibir otros medios de pago para poder viajar por fuera de la SUBE. Pero no hay precisiones técnicas y no hay formas de trabajo, momentáneamente. Hasta tanto, el pasajero tendrá que seguir pagando el pasaje con la tarjeta SUBE"

Detalló que "el anuncio del Gobierno Nacional fue que incorporaría en el sistema de competencia de medios de pago, todos los medios de pago habilitados de forma de tarjeta para competir o complementar con la SUBE. Entran tarjetas de crédito, tarjetas de débito o billeteras virtuales. Las precisiones que hay, hasta el momento son que estos medios, que se pondrían a disposición son las tarjetas de contacto, no así con los QR como muchos sanjuaninos están acostumbrados a pagar en los comercios. Esto es por una cuestión de agilidad y rapidez. De la otra manera, demoraría unos segundos y eso iría contra la agilidad del sistema".

En ello, Molina destacó algo importante. No se sabe si los actuales lectores de tarjeta SUBE instalados en los colectivos son capaces de leer otras tarjetas o se va a sumar otro sistema. "A lo mejor, el mismo aparato funcionará pero con un cambio en el software que le permita leer alguna otra tarjeta que no sea la de la SUBE. Hoy esos aparatos permiten leer las tarjetas azules o aquellos teléfonos que cuentan con el servicio de NFC donde usted puede pagar apoyando su teléfono en la máquina".

En el mismo sentido, resaltó que el posible cambio de máquinas lectoras "no sabemos quién estará a cargo. El anuncio conlleva dos ideas positivas. Una es que podamos incorporar otros medios de pago y tendríamos agilidades para el pago. La segunda opción que plantea el gobierno nacional es que de esta manera se bajaría el costo de la tarjeta SUBE, que debemos reconocer que es muy alto porque Nación Servicio está cobrando una comisión del 7%. El gobierno nacional dice que con esta metodología podría llegar a bajarlo al 0,3, al 0,7%. Ahora falta la parte técnica que no está desarrollada y no está el decreto. No podemos decir si lo van a tener que pagar las empresas, el pasajero, si va a ser subsidiado por el gobierno nacional o si lo van a poner los bancos de ese porcentaje que ellos van a cobrar".