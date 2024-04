Vender el cabello, la opción que algunas mujeres eligen ahora en San Juan

lunes, 8 de abril de 2024 15:08

El pelo largo y las tendencias de la moda siempre van y vuelven. Pero en época de crisis económica, hay quienes miran el el corte de cabello una posibilidad de abrir los ingresos económicos. De acuerdo a lo expresado por tres peluqueras locales, muchas mujeres optan por cortar el cabello cuando está muy largo pero sin querer que se pierda. Al contrario, buscan sacarle un rédito económico.

Rosana Nielson, Silvina Pereyra y Natalia Legrand destacaron que en esta época de crisis, hay quienes se inclinan por esta opción pensando, además, en mejorar el look con un corte de moda. Sin embargo advirtieron la necesidad de tomar el tema con cautela, ya que se habla de muchos centímetros de pelo para poder comprarlo y a un buen precio. También tiene que encuentrarse en condiciones para estar en la cabeza de alguien más.

“Desde siempre aproximadamente comencé a notar que muchas mujeres decidían al menos preguntar cuánto se paga por vender su pelo y la verdad es que es muy relativo el precio, sin embargo, muchas de ellas lo pensaban y volvían”, contó Rosana Nielson, dueña de la peluquería que lleva su mismo nombre, a Diario La Provincia SJ.

A la hora de comprar, no solo se evalúa la calidad del pelo sino también la cantidad. “También noté que en los últimos meses muchas mujeres han visto la opción de vender parte de su cabellera debido a que la paga puede ser muy buena. Sin embargo, no todas son aptas para esto. Es un negocio así que de nuestra parte es importante ver que lo que están vendiendo es bueno y nos va a servir. En mi caso, desde muchas peluquerías me mandan pelo aparte y suelo pagar entre $1.000 a $30.000”, dijo Silvina Pereyra, quien tiene su local en la calle San Luis y General Acha.

Por otro lado, Natalia Legrand, dueña de la peluquería que también lleva su nombre, ubicada en Santa Lucía comentó que si bien ella no compra pelo, sino que las mismas clientas deciden donarlo para que ella haga sus extensiones, comprá en redes sociales. “Cuando compro es un poco difícil, la verdad. No es lo mismo hacerlo personalmente que mirar por redes, sin embargo, noté entre las publicaciones un aumento impresionante de chicas que hoy deciden hacer un negocio con sus cabelleras y los precios también varían mucho. Nunca vas a tener el mismo precio”, expuso.

Mientras que Rosana, afirmó que las edades de quienes están interesadas en vender su pelo son entre 20 y 50 años: “ Ahora se amplió mucho más el rango de edad, antes veíamos muchas chicas jóvenes y ahora hay una diferencia enorme entre las más grandes y las más chicas”.

Así es también, como todas coincidieron en que no reciben el pelo de los niños. “Es una situación muy delicada realmente, a veces no sabés si son los mismos padres que quieren y el niño no o si son los niños, así que es mejor no comprarles”, agregó Silvina.

Además de comprarles el pelo, se lo toman como un cambio de look radical. “Las clientas vienen a vender el pelo pero además se van con una cabeza nueva y después el pelo crece es lo que todas piensan cuando vienen”, finalizó Rosana.