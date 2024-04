Orrego en el inicio del ciclo lectivo de la policía provincial: "hay que animarse, hay que ser valientes"

lunes, 8 de abril de 2024 13:07

En la jornada de este lunes, el gobernador Marcelo Orrego presidió el inicio del ciclo lectivo 2024 de las fuerzas de seguridad de la provincia. El acto se realizó en la Dirección de Instrucción y Formación Policial D6, en Rivadavia.

Acompañaron al gobernador secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; la ministra de Educación, Silvia Fuentes; el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez; jefe de Policía, Eduardo Lirola; intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, autoridades de la UNSJ, UCC, familiares de los estudiantes.

"Hemos comenzado un proceso sabiendo, por supuesto, que inexorablemente los cambios tienen que ver con innovaciones. Y hay que animarse, hay que ser valientes. Yo creo que en cada una de las oportunidades que me ha tocado asumir, no he dejado de vivir un día significativo en esta institución a la que le tengo un enorme respeto", expresó el gobernador Orrego.

Luego agregó: "considero que esta institución es una institución que nos produce orgullo. Creo humildemente en cada uno de ustedes. Yo creo en nuestras fuerza. Creo que tenemos que ser, y vamos a ser, sin ninguna duda, la mejor policía de la Argentina. Tenemos excelentes profesores que están ahí, que han pasado por esta institución".

Para concluir dijo que "juntos, de manera mancomunada, vamos a trabajar en estos tiempos que no son nada fáciles".

Por su parte, la ministra de Educación señaló que éste "es un trabajo de sinergia que nos pidió el gobernador, entre el Ministerio y las fuerzas de seguridad".

Por su lado, el secretario de Seguridad Sánchez dirigió emotivas palabras a los presentes agradeciendo por todo lo realizado.

Ante esto, el jefe de Policía, Lirola destacó la importancia de la formación policial y enumeró los objetivos de la nueva etapa de formación, resaltando la necesidad de fortalecer el vínculo institucional y promover valores como la responsabilidad y el respeto hacia los ciudadanos. Informó sobre la reactivación de varias escuelas de formación policial y se detallaron los cursos y capacitaciones que se ofrecerán. Se destaca el apoyo y compromiso de las autoridades gubernamentales para la formación continua del personal policial.

El discurso concluyó con un llamado a la vocación y lealtad de los alumnos hacia la profesión policial.