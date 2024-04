Este lunes se cumple un año de la muerte de Francisco Márquez, su hermana lo recordó con un emotivo posteo

domingo, 7 de abril de 2024 18:22

Este lunes se cumple un año de la muerte del joven sanjuanino Francisco Márquez, el motociclista que fue embestido de atrás por un auto en la zona de Rivadavia. El trágico hecho ocurrió el 8 de abril, precisamente en Ruta 60, a la altura del ingreso al Camping El Pinar.

En las últimas horas, Ayelén Márquez, hermana de Francisco compartió un emotivo posteo en su cuenta personal de Facebook. La joven resaltó el fuerte pedido de Justicia y cientos de sanjuaninos manifestaron apoyo a la causa.

"Escribiendo esto mi corazón se va rompiendo un poquito más, no logro entender nada de lo que está pasando aún en casa te esperamos y no llegas y cuando eso pasa nos rompemos en lágrimas y en silencio. Ese silencio que dejó tu ausencia, porque ya no hay música, ya no hay chistes, risas y todo eso que vos solamente vos tenías, tu esencia tu hermosa forma de ser", comenzó expresando Ayelén en redes sociales.

Posteriormente, la joven subrayó que: "a veces me pongo a pensar y digo ¡Que injusta la vida! Y que suerte tienen los de arriba al llevarse al mejor, eligieron sin dudas EL MEJOR. Y agregó que "pero no era momento de llevarte, no era la forma en la que te tenías que ir, atropellaron tu vida, tus sueños, tus proyectos, mataron TODO lo tuyo y nos dejaron sin vida a nosotros, solo que el corazón nuestro sigue latiendo y seguimos respirando, pero ya NADA es lo mismo".

Por último, sumó que "te busco en cada pedacito de cielo, lo miro y te pregunto ¿Cómo estás hoy? ¿Titi me escuchas? Y así un montón de preguntas y respuestas que me las contesto sola porque ya no estás ... Tener que celebrar una misa en tu memoria yo no logro entenderlo, sinceramente preferiría llevarte del brazo al altar porque te casas o porque me caso, o ser la madrina de tus hijos o que seas padrino de los míos (así un montón de planes a futuro teníamos) pero nunca me hubiera imaginado estar pidiendo por tu alma, que te me vayas antes de tiempo Titi".

La joven agradeció a todos los que están acompañando a su familia en todo momento e invitó a la misa que realizarán el próximo martes 9 de abril.

