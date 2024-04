Eduardo salvó a una cabra del peor destino y se hizo viral: qué fue de la vida de Eloisa

domingo, 7 de abril de 2024 11:44

Eloisa es una cabra feliz. Corre en la granja, interactúa con otros animales de su especie y se deja fotografiar por algunas personas que llegan al lugar. Su vida cambió 100% desde aquel día caluroso de enero, cuando un joven decidió salvarla de un destino que parecía asegurado: ser carneada. Hoy su dueño es Eduardo Grasso, un joven sanjuanino que decidió cambiar el futuro de ese animal, a pesar de que eso le implicara recibir fuertes críticas en las redes sociales.

El caso se hizo viral a principios de este 2023 y tomó repercusión nacional. No sólo se comunicó con él gente de San Juan sino de todo el país para que contara su historia. A tres meses de aquel hecho que le cambió la vida, hoy recuerda todo con una sonrisa y agradecido al veterinario "Pirata" Olivares quien le abrió las puertas de su granja para que Eloisa pudiera ser feliz.

Leyenda

"Recuerdo que cerca del mediodía, estaba con el celular, en las redes sociales. Y en Facebook vi el aviso, en un grupo de compra y venta de San Juan. Vi la foto y fue como que me conmovió mucho por cómo era, porque la salían sujetando del cuello, del cuernito. Se notaba que era en la calle, un lugar donde no debería vivir", comenzó recordando Eduardo a Diario La Provincia SJ.

En ese momento, no lo dudó al saber cuál iba a ser el destino de la cabra y decidió salvarla. El joven es vegano y voluntario de la Fundación Patitas Sin Hogar. Con ayuda de otros conocidos de este equipo, pudo ir a la casa y comprarla. Desde ese momento se convirtió en parte de esos seres que protege aunque no signifique vivir con ella.

La primera foto juntos, en enero.

"A veces pasa que uno quiere rescatar a otro tipo de animales, más allá del perro y del gato, que siempre estoy rescatando por la fundación, pero al no disponer del espacio físico, si rescato una vaca, un cerdo, una gallina, una cabra, ¿dónde la meto? No tengo el espacio físico, porque necesito otro lugar diferente, más espacio. El tema de la alimentación es una historia muy diferente del perro y el gato", confesó Eduardo.

Como la falta de espacio se convirtió en impedimento se contactó con el veterinario Olivares Robledal y la llevó a la Granja Tierrasblancas, con el compromiso de hacerse cargo económicamente de su alimentación y mantenimiento. "Me dijo que no tenía drama, además porque me conoce, tengo una buena relación. Yo me haga cargo de la alimentación de la cabra de por vida, el tiempo que dure", destacó.

Hoy Eloisa vive en una granja.

El veterinario la revisó para constatar su buen estado de salud, la desparasitó y la llevó a la granja. A partir de ahí comenzó una nueva vida para el animal y una relación especial con su dueño "y su padrino". Eduardo manda la comida de Eloisa cada dos meses "para que convenga el viaje". Y la visita cada vez que se puede. La última vez que estuvo con ella fue en Semana Santa, tiempo en la que la granja estuvo abierta al público y allí él pudo compartir más tiempo.

"Aproveché el fin de semana largo y estuve con ella. Está divina, está mejor que antes. Ha engordado y tiene el pelo más bonito. Está bastante bien cuidada. Por suerte está bien", destacó Eduardo quien reconoció que por teléfono, "cada tanto", él le llamaba para saber cómo andaba.

Eduardo visita a Eloisa.

Haber evitado que la cabra muriera en un carneo, para él fue muy importante porque significó salvar una vida. "El tema era salvarle la vida a ella y asegurarme, garantizarle que iba a poder vivir el tiempo que tenga que vivir, en un hábitat que es el propio de ella. Obviamente que me encantaría el día de mañana tener un espacio inmenso y poder tenerla como otros animales, pero básicamente para mí lo importante era salvarle la vida", explicó.

Por esa acción recibió mensajes de aliento pero también "muchísimas críticas y comentarios negativos", porque Argentina es un país históricamente de excelencia, ganadero, y esto implicó mover esos pensamientos. Muchos lectores en las redes reaccionaron con insultos y comentarios maliciosos que él pudo superar, aunque le molestron.

Eduardo fue profesor de secundaria de Lengua y Literatura y actualmente vende comida vegana desde hace un par de años. Es un hombre muy unido a su familia y precisamente por ese vínculo decidió ponerle a la cabra el nombre de Eloisa. "Le puse ese nombre por mi abuela materna. Falleció hace un par de años y a los tres días le dio COVID grave a mi vieja, muy fuerte que casi se murió. A mí también me dio. La muerte de mi abuela materna fue demasiado fuerte para mí y por eso le puse ese nombre", confesó subrayando que su abuela fue su segunda madre y "fue un ejemplo de superación, de solidaridad, de hacer las cosas bien, de ser gente buena".