Créditos de hasta $2 millones para Emprendedoras en San Juan: ¿quiénes son los que más demandan?

domingo, 7 de abril de 2024 08:36

El pasado 8 de marzo, el Gobierno de San Juan lanzó una línea de créditos para mujeres emprendedoras de la mano de la Agencia Calidad San Juan. La misma está destinada a aquellas personas que buscan ser independientes sin importar el rubro que quieran desarrollar. En un mes el resultado ha sido "bastante bueno", y ya se otorgó el 20% de los créditos que estaban planificados.

Este crédito se desarrolla con fondos de Naciones Unidas y la idea es apoyar a todas aquellas mujeres emprendedoras. Tiene una parte muy interesante que es que no hace falta estar inscripto en la AFIP para solicitarlo. "La idea es que si tiene en mente algún proyecto, poder acompañarla y que después logre toda esa formalidad de inscripción, pero acompañarla en esos comienzos", destacó el presidente de Agencia Calidad San Juan, Manuel Rodríguez, a Diario La Provincia SJ.

Los créditos son de distintos niveles y de hasta 2 millones. Agencia Calidad San Juan evalúa el proyecto y en base a esa evaluación se ve si es coherente para recibir ese monto máximo o menos. "La idea es acompañar y no dar un salvavidas de plomo. Si veo que el proyecto no tiene un repago acorde a los 2 millones que estás pidiendo, por ahí se aconseja que sea menos el importe", destacó Rodríguez subrayando que por ahí hay emprendedores que aspiran a los 2 millones pero luego no pueden hacer frente a las cuotas de 200.000 pesos. Es por eso que se aconseja que no tome el total del crédito.

La demanda ha sido muy variada desde distintos sectores pero hay tres que son los que van en punta: actividades vinculadas al rubro de la alimentación; producción con tejidos; y gimnasios. Este último es uno de los que más sorpresa ha generado porque hay quienes están presentando pedidos de créditos para encarar un proyecto de yoga o de equipamiento para actividades afines. Los créditos para mujeres han generado mucho interés y todavía quedan fondos disponibles.

"Para este programa en particular, Naciones Unidas destina 50 millones y si todos sacaran el total serían 25 beneficiarios, pero yo creo que va a alcanzar hasta 40 beneficiarios. Ya han sido otorgados, más o menos, un 20%", finalizó.