Teresa, con 93 años va en busca de su sueño: escribir su primer libro, dedicado Roger Balet

Cierra los ojos, piensa unos segundos y con la lapicera comienza a escribir en una hoja de cuaderno. "Me siento profundamente comprometida con todo orgullo de su vida y de su obra; el Sembrador de escuelas se lo merece", traza con lentitud como dibujando cada letra. Teresa Antonia Bunader tiene 93 años de edad y pese a que le falta poco para su centenario decidió apostar a un gran sueño: escribir y dar vida a una investigación.

Con la piel surcada por los años y el pelo color nieve, incursionó en un mundo completamente nuevo para ella. Fue cuando tenía 91 años que se propuso empezar a investigar la vida de José Roger Balet, el filántropo que donó dos escuelas en San Juan. Dos años después ya cuenta con un cúmulo de datos e información que la llena de orgullo en este camino.

"Todo surgió en el año 1949. Recuerdo que iba a trabajar a mi escuela, la Antonino Aberastain, en Pocito. Iba en la línea 16 que pasaba por calle Mendoza y doblaba en la 11. Casi al llegar a la esquina vi un edificio muy grande, muy bonito, que parecía una casa española. Eso me llamó la atención y me quedó grabado en la mente", comenzó recordando Teresa a Diario La Provincia SJ, quien destacó que aquella vez, cuando era muy joven, el interés sobre ese edificio le quedó marcado pero "durmió" en ella por varias décadas.

Su memoria no flaquea ni la traiciona. Aquella hermosa casa es la escuela España, que fue inaugurada el 25 de mayo de 1943 con la presencia del vicegobernador de San Juan, Horacio Videla. En una de sus paredes una leyenda indica que ese edificio fue donado por José Roger Balet, un inmigrante empresario de origen catalán que no sólo entregó este lugar sino otros 47 establecimientos educativos en todo el país.

"Hace recién dos años me desperté y me acordé de Roger Balet, entonces empecé a buscar su historia. Me tardé dos años para poderla conseguir. Ya tengo todos los datos. Encontré un bisnieto en Buenos Aires, Ricardo, que me dio su número de teléfono. Me mandó un libro escrito por Yderla Anzoátegui con edición de 1960", explicó sobre esa biografía del hombre que ya no está a la venta.

Esos dos años de investigación no fueron fáciles. Sus años a cuesta no le significaron un impedimento físico a ella para salir y golpear puertas en busca de la información. Fue la poca solidaridad de la gente la que hizo que cada dato fuera más difícil conseguirlo. Es que muchos le prometían ayudarla en la búsqueda pero no lo hacían y le recomendaban a ella volver a la casa a descansar.

"Busqué en todos los edificios públicos, Ministerio de Educación, Registro Civil, Cementerio, todos los que pude averiguar y me costó mucho reunir los datos", señaló para luego subrayar: "me transformé en investigadora o escritora, como quieran llamarle, a través del tiempo por todo lo que me ha costado. Me costó mucho pero he logrado escribir mucho".

El interés de Teresa fue saber quién fue el hombre que regaló la escuela y eso se mantuvo intacto en los últimos dos años. "A medida que fueron pasando los días, me iba sorprendiendo más la figura de José Roger Balet. Es nacido en Barcelona el 3 de marzo de 1889 y viajó a América en busca de mejor trabajo a la edad de 17 años. Sus padres tenían un pequeño bazar y vendían vino al paso, esos tipos de negocios chicos que había en aquella época", explicó con su voz de docente que no pierde detalles en su relato.

En estos dos años, Teresa pudo escribir toda la vida de Roger Balet. Con ayuda del libro que le mandó el bisnieto de aquel hombre y algunos recortes periodísticos, pudo reconstruir quién fue, cómo llegó a la Argentina y por qué surgió su deseo de donar establecimientos. Ahora si eso se transforma en libro o no será cuestión del tiempo.

"Cuando a mí se me cruza algo en la cabeza y no lo resuelvo, eso me dura en la cabeza por los siglos de los siglos. De 1949 la idea vino a aparecer una mañana que me levanté, en febrero del 2022. No me quedó ningún lugar donde investigar, hasta los cementerios, desde la Quiaca hasta Ushuaia, he preguntado", destacó para luego finalizar: "Me decían 'vaya abuela a su casa, que nosotros cuando encontremos el dato la vamos a llamar'. No hubo, no existió información que me pasaran pero yo seguí adelante".

Teresa es docente jubilada, trabajó en 26 escuelas desde la Antonino Aberastain en Pocito y la Juan de Dios Flores de Pozo de los Algarrobos en Caucete hasta la Ventura Segura en Santa Rosa, Mendoza. Tiene una familia muy numerosa que ya alcanzó 12 nietos y 21 bisnietos con uno en camino.

Hoy su sueño de investigar y escribir ya empezó a transitar un nuevo camino y con tan solo 93 años piensa en seguir adelante por varios años más...