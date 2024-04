Murió de dengue una chica de 39 años en San Juan

sábado, 6 de abril de 2024 13:02

Una mujer de 39 años de edad murió este viernes tras luchar contra las consecuencias del dengue. La mujer, había comenzado con los síntomas de la enfermedad el domingo pasado y a raíz de esto quedó internada en una clínica privada. Casi una semana después, falleció en el nosocomio.

Según informó la jefa de Epidemiología, doctora Liliana Bertoni, tuvo fiebre muy alta el 31 de marzo con dolor abdominal intenso y diarrea. El 3 de abril requirió ser internada en una institución de salud privada de la ciudad de San Juan. En ese momento sumó sangrado al cuadro inicial y el 4 de abril ingresó en estado reservado a terapia intensiva, donde lamentablemente falleció el 5 de abril por lo tórpido y agudo, sobre todo de la evolución.

"Es muy poco frecuente esta evolución durante la fase febril. Se está estudiando la posible existencia de comorbilidades que no han podido ser confirmadas a la fecha, pero tampoco descartadas", señaló Bertoni a Diario La Provincia SJ.

La paciente provenía de un departamento con alta circulación viral y por ahora no hay registro de que la familia también haya sido picada. "La familia goza de buena salud hasta donde conocemos, pero no puedo decirle si ha sido picada. Por lo menos no hay sintomáticos entre los familiares hasta la fecha", agregó la doctora.

"Ahora los pasos a seguir son los que venimos realizando hasta hasta este momento, intensificando cada vez más las acciones contra el vector, con bloqueos geolocalizados en los domicilios de los casos sospechosos a partir del trabajo fuerte que está haciendo el programa de vectores con limpieza y con fumigación. También articulaciones de la atención de pacientes febriles con los diferentes niveles de atención del Sistema de Salud de San Juan y articulaciones también de acción de saneamiento y eliminación de focos de vector con los agentes de salud de cada municipalidad", destacó.

Por último, Bertoni envió "tranquilidad a la población porque esta no es una evolución habitual". "De todas maneras, me parece oportuno transmitir a la población. Estar atento si uno tiene diagnóstico de dengue. Estar atento a los signos de alarma como dolor abdominal intenso, vómitos reiterados, sangrados por mucosas o por materia fecal o por orina. Alguna alteración del sensorio al estado de conciencia que esté uno muy somnoliento y baje la tensión arterial. En cualquier fase que uno se encuentre de la enfermedad por dengue, si aparecen estos síntomas, hay que consultar inmediatamente al médico", finalizó.