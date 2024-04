Dolor por la muerte de la joven sanjuanina: "No entiendo cómo el dengue pudo apagar tu luz"

sábado, 6 de abril de 2024 15:25

Este sábado una noticia consternó a San Juan y generó gran dolor. Una mujer de 39 años de edad murió tras estar varios días internada en un sanatorio privado. La chica había consultado el pasado domingo por una fiebre elevada y el 3 de abril ingresó a internación por una complicación de la salud: tenía dengue.

Pese a las numerosas cadenas de oraciones que se elevaron, este viernes falleció y la partida consternó a todos. Se convirtió en la primera fallecida por dengue en San Juan.

Su prima dejó un fuerte mensajes en las redes sociales donde pidió que Dios le de consuelo a todos. Además la definió como "luchadora" y apuntó directamente a la enfermedad como la causante del deceso.

A continuación el mensaje completo: "Hoy toca ir a despedirte con mucha tristeza. He compartido mi infancia y parte de la adolescencia contigo, dónde estabas eras luz y amor. Ocurrente como vos sola, alegre, divertida, llena de luz y de vida. No entiendo porque está crueldad de la vida. No entiendo cómo el dengue pudo apagar tu luz. Todos están destruídos, no tenía que terminar tu vida así, de esta manera por un mosquito de porquería. ¿Cómo van a hacer mis padrinos, la Cele, los niños, tus hermanos, tu hijo para seguir? Es inexplicable y es tristísimo. Ro My agradezco el tiempo compartido, la porción de vida que me tocó conocerte. Eres única, luchadora como nadie, trabajadora incansable, madre y tía excepcional. Esto Duele demasiado. Ojalá la familia pueda sobrellevar esto. No entiendo a Dios, no entiendo el porqué, no entiendo la finalidad, sino hacías nada malo a nadie. Que tú alma descanse en paz y que Dios les de consuelo a todos. Siempre en mi corazón Mumi querida".