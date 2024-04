Avanzan en el registro de emprendedores en San Juan: hay más de 1500 inscriptos y revelaron un dato clave

sábado, 6 de abril de 2024 22:06

Hace unos días, el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Economía Social, impulsó la Feria de Pascuas de la Economía Social, a la que añadió una Feria Virtual, que permitió la venta de productos de emprendedores de distintos departamentos. Se contabilizó una venta entre ambas ferias de $ 3.036.693,33, lo que revalida el objetivo de la cartera social que busca promover la venta de productos elaborados por emprendedores y emprendedoras sociales, ofreciendo distintos canales de venta.

Estos resultados motivaron a la dirección seguir trabajando en este camino y alientan a los sanjuaninos que se inscriban en el registro de emprendedores y artesanos. El mismo tiene la finalidad de fomentar el desarrollo y brindar beneficios, como también la promoción y el desarrollo del sector. Además, permitirá actualizar la información para poder vincularlos a distintos programas.

En este sentido, la directora de Economía Social, Cinthya Garrido, destacó que hay gran interés y ya registraron numerosas consultas. En lo que va de este 2024, ya superaron los 1000 inscriptos, de distintos puntos de la provincia y de diferentes rubros.

“Estamos muy contentos porque sabemos que es una posibilidad para el emprendedor a los fines de que ellos puedan comercializar sus productos y los puedan mostrar al público. Para nosotros propiciar esos espacios es sumamente importante”, remarcó Garrido a Diario La Provincia SJ.

Y agregó que seguirán manteniendo una propuesta de “feria online” para poder llegar a distintos puntos de la provincia. “Esto a nosotros nos permitió poder llegar a otros sectores, y que puedan contactar a los emprendedores”, comentó. La directora de Economía Social subrayó que la virtualidad está en auge y aprovecharán esta valiosa herramienta para poder implementarla e impulsar a los artesanos y emprendedores de San Juan.

En lo que respecta al registro de emprendedores, sostuvo: “venimos muy bien. Tenemos más de 1500 emprendedores inscriptos. Los alentamos a aquellos que no se sumaron, que se puedan inscribir, así los vamos convocando, escuchando y vamos trazando los lineamientos de trabajo. A los fines de crear este triángulo virtuoso entre lo que es el sector público, privado y los emprendedores. De esa manera conectarlos e impulsar sus emprendimientos”.

En cuanto a los rubros que predominan, la referente en el tema subrayó que es muy variado y quedaron sorprendidos porque no detectaron un rubro que se destaque por encima del otro. “Notamos que en su mayoría son mujeres, pero también tenemos un gran porcentaje de hombres”, detalló.

Además, Garrido indicó que cuentan con una importante cantidad de emprendedores jóvenes. “Estamos articulando con la Dirección de Juventudes para brindarles diferentes opciones. En general los jóvenes están más abocados a lo que es el rubro de artesanías y son muy innovadores. Hemos detectado que hay adolescentes que vienen de familias de emprendedores y pudieron darle otra mirada a lo que ofrecen sus padres”, contó.

Por último, la profesional a cargo de la Dirección de Economía Social detalló que todos los interesados deberán acceder al formulario de Google que está publicado en las redes oficiales del Ministerio. Es un trámite muy sencillo de completar y de esta manera quedarán registrados.

“Es muy amplio, no está limitado para un determinado rubro ni edades específicas. A nosotros nos sirve realizar este rastrillaje”, remarcó. Garrido reveló un dato clave y es que, de momento, no hay fecha límite para inscribirse. El objetivo es que se puedan ir sumando, aquellas personas que aún no completaron el formulario y aclaró que este registro es provincial.

Por último, la profesional remarcó que están trabajando en diferentes programas, que con el correr de las semanas brindarán detalles. “Estamos trabajando en una grilla de capacitaciones de diferentes temáticas para que puedan enriquecerse en conocimiento tanto emprendedores como público en general que quieren saber hacia dónde orientar sus emprendimientos”, cerró.