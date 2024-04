Brote de dengue en San Juan: recomiendan la vacuna a pacientes que ya tuvieron la enfermedad

viernes, 5 de abril de 2024 09:10

Esta semana se conoció que San Juan atraviesa un brote de dengue que activó la circulación viral en la provincia. En este marco, Cecilia Clavijo de Medicina Sanitaria del Ministerio de Salud, informó que ya se registraron 550 casos y son 5 los departamentos más afectados por la transmisión del mosquito.

Sin embargo, al hablar de la vacuna, especificó que se recomienda a quienes ya padecieron la enfermedad, es decir, a pacientes reincidentes o que se contagiaron dos veces. En San Juan, del total de los registrados, solamente uno tuvo la enfermedad en dos oportunidades.

"La vacuna en realidad tiene indicaciones precisas, las recomendaciones serían en un paciente que ya tuvo dengue, para evitar un segundo contagio, que son los casos más graves. Si es un paciente que no ha tenido dengue previo, lo puede hacer de manera particular, pero no estaría dentro de las recomendaciones. Es importante que se sepa que los casos de dengue grave son el 0,21% de los registros. Entonces uno tiene que pensar también en lo que es costo efectivo", dijo Clavijo en diálogo con Canal 13.

Y agregó: "La vacuna se pone para evitar no que tenga dengue, sino que no vaya a ser un dengue grave y hemorrágico, y estaría trabajando ahí en este pequeño porcentaje de pacientes. No evita el dengue, sino el riesgo de las complicaciones del segundo contagio".

El jueves se supo que Rivadavia, Chimbas, Albardón, Capital y Rawson presentaron la mayor cantidad de casos. Por ello, se mencionó que se está ante un brote de la enfermedad y San Juan entró en una fase de mitigación, en la que no se hace un diagnóstico serológico.

"Hemos tenido un paciente que en realidad venía del norte, que ya había tenido diagnóstico de dengue años anteriores y acá tuvo el segundo contagio. Ese paciente tuvo un dengue grave, pero que pudo estar controlado porque fue detectado a tiempo y se lo contuvo, se lo trató y estuvo bien", cerró la referente.