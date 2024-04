Tras 42 años, un excombatiente calingastino encontró al autor de una carta que lo marcó

jueves, 4 de abril de 2024 14:49

Una gran alegría invadió a Daniel Astudillo, un excombatiente de Malvinas que es oriundo de Barreal, que tenía la esperanza de encontrar al autor de una carta que recibió cuando se preparaba para cumplir funciones en las Islas Malvinas, por el conflicto militar. En ese entonces él tenía 20 años y estimaba que quien plasmó conmovedoras palabras era un adolescente.

Tras compartir su historia con Diario La Provincia SJ, Daniel volvió a recibir un mensaje conmovedor por WhatsApp: "Hace apenas 42 años unas pequeñas lineas en un papel unieron nuestras vidas. Hoy, 42 años pasaron y la tecnología nos vuelve a unir con la felicidad de saber que mi héroe de MALVINAS ya está en casa y con la satisfacción de haber sido tu companía en esos duros momentos. MARIO OSCAR EVAL".

Daniel destacó a este diario que "tengo una gran alegría y estoy muy agradecido. Ya nos pudimos comunicar con Mario que ahora vive en Bahía Blanca. De corazón, muchas gracias por haberme dado una mano para dar con él".

Charlas pendientes y toda una vida de historias unen a Daniel y Mario que retomaron un contacto que esperó pacientemente 42 años.

Fechada el 26 de abril de 1982 sintió que esa hoja escrita en sus dos carillas tenía el calor de un abrazo y el amor de la familia que él tenía muy lejos. A 42 años de la Guerra, Daniel quiso compartir esas palabras que lo emocionan y confesó a Diario La Provincia SJ que aún hoy, le cuesta leerla completa ya que la emoción aflora y los recuerdos también.

Con el incentivo de sus seres queridos y del concejal Heber Tapia, se animó a pedir lo que para él era imposible. Encontrar a Mario Oscar Eval, el adolescente que estaba en tercer año del Ciclo Básico y vivía en Pedro Luro, Partido de Villarino en Buenos Aires, al momento de hacer la carta.

"Vos no me conocés, yo tampoco a vos pero quien quiera que fueras te considero mi amigo. Defendés a la Patria; a mi Patria, a tu Patria, a la Patria de los argentinos y eso me basta para considerarte no como mi amigo sino como mi mejor amigo. O tal vez como mi hermano que es aproximadamente de tu edad", decía parte del escrito.

En dos carillas, le manifestaba el orgullo que sentía por la valentía al ir a la guerra y le compartía su dirección por si necesitaba un lugar donde estar, tras regresar. Por último, un poema refería al adiós familiar antes de ir a defender la Patria, algo que marcó a Daniel ya que él fue convocado a la guerra tras el Servicio Militar. Por eso, no pudo despedirse de su familia, que estaba en ese momento en un lejano Barreal:

Esta es la carta completa: