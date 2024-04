Registro de Tarjeta SUBE: en San Juan aclararon que no es obligatorio

jueves, 4 de abril de 2024 13:34

Ante consultas de los pasajeros del sistema de transporte público de pasajeros, el secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina explicó que no es necesario registrar la Tarjeta SUBE en San Juan

"Si la tarjeta no se registraba, en Buenos Aires se pagará un boleto más caro, si la tarjeta no está registrada a nombre de la persona. Nosotros tenemos tarjetas que podemos comprar o adquirir o que tuvimos que no las pusimos a nombre nuestro, como dice el sistema. En San Juan, esté registrado o no esté registrado no hay ningún tipo de recargo" dijo Molina en conferencia de prensa.

Y agregó, no obstante, que "sí vamos a recomendar registrar la tarjeta para aquellos que pueden tener algún tipo de beneficio social que son: algún beneficio ANSES, jubilados, pensionados y veteranos de Malvinas. Esas personas, si registran la tarjeta a nombre suyo, tendrán un descuento para viajar. Pagarán el 55% de la tarifa, es decir $210".

En el mismo sentido, dijo que quienes ya tienen el beneficio no deben ir a la isla de la Tarjeta SUBE a reconfirmar el beneficio. "No lo va a perder porque el beneficio ya lo tiene", resaltó.