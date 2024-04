Preocupación: aumentaron los casos de hemoparásitos en gatos de San Juan

martes, 30 de abril de 2024 16:00

Natalia Herrera es integrante del Colegio Veterinarios de San Juan y se especializa en todo lo que respecta a la parte de laboratorio. La profesional sanjuanina afirmó que los casos referidos a hemoparásitos son los que predominan en este último tiempo y “llegaron para quedarse”. La referente en el tema indicó que atravesó todo completamente.

“Sobre los mismos hemoparásitos no estaba difundido tanto el contagio en los gatos y ahora sí. Los felinos se ven afectados y en ellos es distinta la sintomatología a diferencia del perro”, sostuvo Herrera a Diario La Provincia SJ. La profesional comentó que los gatos suelen ser más resistentes y ahora se está notando este problema que antes no era tan visible.

En la misma línea, la sanjuanina destacó que están realizando tratamientos en los felinos. A partir de la pandemia notaron una mayor incorporación del gato en la familia, algo que antes no era tan frecuente.

Posteriormente, destacó la situación de los laboratorios tras la situación que transita el país. “Nosotros fuimos siempre tratando de comprar, con gran esfuerzo para evitar diferentes situaciones. Las compras de los productos son muy costosos”, comentó. Y agregó que no registraron faltantes de mercadería clave y analizaron el escenario para evitar que repercuta la problemática.

Sin embargo, Herrera resaltó que “los incrementos en los precios fueron notable en todo, eso va limitando. Nosotros queríamos incorporar equipos para hacer estudios más complejos y es una limitante. Los proveedores directamente no lo traen porque no saben el precio de venta. Es una situación rara y compleja”. Y agregó que “esperemos que no sea esto permanente, sino que podamos ir acomodando. Siempre tratamos de ir a la vanguardia con los equipos y estar cerca de lo que hace la medicina y la bioquímica en humanos. Ahora nos encontramos con esas limitantes”.

En cuanto a los aumentos que registraron en insumos, la profesional destacó que fueron de alrededor del 20% y algunos superaron esa cifra.

En cuanto a la demanda, la profesional destacó que se mantiene la cantidad de sanjuaninos que llevan a sus mascotas al laboratorio. “En el área nuestra en lo que es el verano se trabaja muchísimo. El trabajo fue permanente, en el comienzo de clases decayó un poco. En el invierno, hay una baja”, sumó.

“Siempre tratamos de mantener unos números para que la gente pueda hacerlo. Trabajamos con proteccionistas tanto de perros como de caballos. Cada vez hay más animales en situación de calle y son los que necesitan con más urgencia todo”, cerró.