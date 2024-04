Crisis en clínicas y sanatorios en San Juan: hubo más despidos y se resintieron las prestaciones

martes, 30 de abril de 2024 11:12

La crisis en la clínicas y sanatorios de San Juan se agudizó y al recorte en prestaciones, ahora se sumaron despidos. Esta vez, los afectados fueron los trabajadores de la Clínica El Castaño, en Capital. Desde el sector empresario destacaron que se trabaja para cubrir los costos mientras que desde ATSA destacaron que se rompió la negociación que llevaban para que, precisamente, no se afectara al empleo.

El Dr. Mario Más, tesorero de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de San Juan (ACLISA), destacó en radio Estación Claridad que "hace un mes, cerraron parte de las prestaciones que daba el CIMYN por no poder solventar los costos. La crisis está pasando y va a seguir pasando. No es la única empresa de salud que tiene que desvincular personal y se va a seguir desvinculando. Hay otras empresas que necesitan personal y no lo pueden contratar, entonces están cubriendo los servicios como pueden".

Expresó que en Clínica Castaño hubo 30 despidos y también en Grupo Mitre que gerencia el CEAC y el Sanatorio Mayo, en orden de 15 a 20 profesionales. "El Grupo Mitre es muy importante y cubre desde rehabilitación, internaciones domiciliarias, terapias coronarias, internaciones clínicas. Es muy grande", marcó.

Agregó que "el problema financiero es que el sector no tiene plata; no le alcanza para cubrir los costos. Venimos desde la pandemia a la fecha con todos los precios fijados por el Estado planchados, que no suben y no alcanzan a cubrir los costos de todos los insumos que tenemos en dólares. Todos los equipos son importados así como todo material descartable. A eso hay que sumarle el monto de la masa salarial con leyes sociales, ART, entre otros".

Resaltó que varias clínicas tienen activas negociaciones con gremios y empleados y audiencias en la Subsecretaría de Trabajo "porque muchas no han pagado el bono de 70.000 pesos al personal de la salud y tampoco pueden pagar el aumento acordado en las paritarias. El aumento acordado en las paritarias debe estar rondando el 45 o 47 por ciento y si se ve el aumento que han tenido las prestaciones médicas, no llegan a ese monto".

No obstante el panorama, señaló que esperan que no sigan los despidos, aunque el panorama es incierto. "El tema es cómo se van a ir cumpliendo las obligaciones de los aumentos porque ahora en mayo hay nueva paritaria salarial. No sé cómo vamos a afrontar esa paritaria salarial cuando toda la medicina prepaga tiene congelados sus ingresos. Somos el único sector de todo el aparato económico que cobra a los 90 días con suerte y 120 días, generalmente".

Asimismo dijo que la Obra Social Provincia es la única que paga entre los 15 y los 20 días y "con eso, es lo que la mayoría de los sanatorios están tratando de pagar sus costos ahora. Tenemos un aumento de la luz del 300% y a nosotroms los ingresos no nos aumentan el 300%."

Más resaltó que "ahora, ya no pedimos ganar, sino poder pagar los costos. Hoy, no se puede pagar los costos y se trabaja a pérdida y el que no trabaja a pérdida, lo hace a raya".