Residencia Eva Duarte de Perón: aseguran que hay demanda completa y hay una larga lista de espera

miércoles, 3 de abril de 2024

Una dirección puertas abiertas. Ése es el objetivo de la Residencia de Adultos Mayores “Eva Duarte de Perón” según su directora, Fernanda Vives. En un escenario económico complejo, la profesional indicó que en estos meses avanzaron fuertemente en muchas cosas y buscan seguir por esta línea. La referente en el tema destacó que el foco está en los derechos del adulto mayor, necesidades y que ninguno de ellos se vea vulnerado.

“El primer objetivo fue plantear una residencia puertas abiertas a la comunidad y se está trabajando así, que el residente no quede institucionalizado y aislado de lo que es el mundo social”, sostuvo Vives a Diario La Provincia SJ.

En cuanto al tema edilicio, la directora de la Residencia Eva Duarte de Perón, expresó que “hemos avanzado en lo que son habilitaciones para la residencia para posteriormente lograr y ser prestadores de PAMI. Tenemos varios residentes con esta prestación de esta obra social. PAMI tiene una cobertura de 100% en residencia geriátricas. Lo que pasa que son pocos también las residencias que reciben estas obras sociales y están colapsados al igual que estamos nosotros”.

Posteriormente, subrayó que “la idea es poder que con estas prestaciones de estos residentes que tenemos con PAMI es generar un ingreso económico, que sea volcado en la residencia en infraestructura; colchones, frazadas, sábanas. Esto que genere un mayor bienestar, siempre mirando la necesidad del residente”.

En cuanto a demanda en la residencia, detalló que “tenemos una lista muy larga de personas que están esperando para ingresar. Entonces, eso nos tiene preocupados porque lamentablemente hoy no le podemos dar la respuesta inmediata que quisiéramos de darle porque depende de la disponibilidad de camas”. Y destacó que “no podemos ampliar la residencia porque no tenemos más espacio. El cupo está completo y la disponibilidad de camas depende de los residentes. Esto no es una residencia transitoria, es permanente”.

Por otro lado, expresó que “si tienen PAMI hacen los trámites, pero también hay una lista de espera larguísima. Está tan colapsado PAMI como nosotros”.

En este escenario, Vives remarcó que “tratamos de evaluar la situación y después vemos las prestaciones que tiene. Sobre todo, evaluar familia extensa para ver quién son los que tienen la posibilidad de una mínima contención familiar y trabajar con esta revinculación de la familia que lo puedan contener y generar prioridad a quiénes no tienen esto. Tenemos mucha demanda de familiares, hijos que no pueden tener y los quieren ingresar. Tratamos de que la prioridad por la gran lista de espera que tenemos, de decir bueno qué es lo urgente y qué puede esperar. En este último caso entendemos que son familias que tienen una red de contención, que de alguna manera se pueden desenvolver entre ellos y brindando alguna asistencia”.

Avances

Los talleres siempre van a seguir y serán abiertos a la comunidad para que puedan participar y compartir con los residentes. No serán exclusivamente para los residentes.” Lo que queremos es que otros adultos mayores puedan venir y hacer uso de las instalaciones y de taller”, remarcó Vives, directora de la Residencia Eva Duarte de Perón.

Luego, subrayó que anteriormente, los residentes se trasladaban a la escuela de la zona a cursar y a tener actividades recreativas. “Este año hemos cambiado la modalidad, hemos pedido a las docentes que vengan a la residencia. Hemos generado un espacio para que ellas puedan estar cómodas y así llegar a más residentes. Porque el que se traslada siempre eran los mismos y tenemos residentes con algunas dificultades en la parte motriz, que no era tan fácil trasladarse. Desde acá podemos llegar a más residentes y la escuela funcionará de lunes a viernes. Será de una hora u hora y media. Estamos armando una parte de computación para que puedan dar clases y que puedan manejar cosas básicas como entrar a leer el diario”, contó.

Posteriormente destacó que “talleres de funciones cognitivas, todo lo que tiene que ver con estimulación de funciones cognitivas. También talleres de lectura, tenemos una gran agenda para arrancar en abril”.

“Tenemos claro que es lo que queremos, lleva tiempo en el proceso de ir acomodando, pero estamos con mucha ilusión sobre esta residencia porque hemos generado grandes cambios. Siempre apuntando a que no se encuentren vulnerados los derechos del adulto mayor, eso es fundamental”, cerró.