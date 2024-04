Perdió su billetera y se la regresaron intacta: el emotivo gesto que sorprendió a un sanjuanino

miércoles, 3 de abril de 2024 09:09

Tensión, angustia y nerviosismo. Esos sentimientos experimentó un sanjuanino tras perder su billetera con una importante suma de dinero, tarjetas de crédito, documentación e información valiosa. Se trata de Marcos Verón, actual empleado de la Municipalidad de Chimbas. El sanjuanino había salido a andar en bicicleta y pasó por el cajero para retirar plata. Sin embargo, al llegar a su lugar de destino notó que no tenía sus pertenencias.

En la billetera tenía dinero, toda la documentación (tarjetas, documentos) y material fotográficos de su esposa que falleció hace un tiempo. El sanjuanino destacó, emocionado, que se encontró con dos ángeles que estaban esperando en la puerta de su casa para regresarle todas sus pertenencias.

"Cuando me bajo me doy cuenta que no tenía la billetera, se había perdido, no sé cómo. Salimos a buscarla por todos lados", contó Marcos a Diario La Provincia SJ. Y agregó que "en ese momento no me interesaba la plata sino todo lo que eran los trámites y demás. Además, de eso en mi billetera tengo la foto de mis hijos de chicos, afectos, y de mi señora que hace un año y nueve meses que falleció. Es el valor de las cosas que no tienen precio".

El sanjuanino subrayó que vivió horas angustiantes buscando su billetera. Marcos al regresar a su casa su casa se encontró con dos personas a bordo de una moto; Diego Delgado y Manuel Brizuela. "Son dos chicos que profesan la fe, que son cristianos. Están en una iglesia que se llama Refugio y hacen rap cristiano. Me devolvieron todo y me regalaron otra cosa", contó. Y sumó que "hicieron que Dios entre a mi casa, que hacía mucho tiempo que no estaba. Estos ángeles me dejaron un mensaje. Me dejaron su arte. Me permitieron compartir, y abrimos las puertas a su mensaje".

"Fue un milagro. Hay gente y acciones buenas. Hay que creer, Dios está en cada uno de nosotros", detalló Marcos.

El hombre agradeció a todas las personas y a sus compañeros de trabajo que hicieron una gran movida solidaria para recaudar fondos y ayudarlo. También, recibió el llamado de la intendenta, Daniela Rodríguez, quien estuvo atenta a todo momento.

En reiteradas oportunidades, el sanjuanino agradeció a todos y a los dos "ángeles", que encontraron y regresaron sus pertenencias.

Otro golpe para Marcos

Hace un tiempo, le robaron a Marcos Verón su bicicleta y vivió momentos de mucha angustia. Sin embargo, un compañero y amigo le regaló una bicicleta que le permitió nuevamente estar en ruedo.

El sanjuanino en diversas oportunidades agradeció a todas las personas que lo rodean por cada gesto.