Multas de tránsito: aumentaron las reincidencias y aplicarán un curso obligatorio para ellos

lunes, 29 de abril de 2024 08:05

Las multas de tránsito ya superaron los 200 mil pesos en muchas infracciones en San Juan, sin embargo se sigue dando un alto nivel de reinsidencia en quienes las cometen. Así lo indicó el Secretario del 1° Juzgado de Faltas, Nelson López, quien explicó que ante la cantidad de casos de personas que vuelven a ser multadas por la misma falta, están evaluando aplicar un curso obligatorio.

"Hay gente que no toma conciencia vial. Hay muchas reincidencias con respecto también a alcoholemia. Como hay gente que nunca acude por muy buena conciencia real o de muy buen manejo, también tenemos muchas reincidencias y ha aumentado el consumo de alcohol", lamentó el juez en Estación Claridad.

El rango etaria aumentó en la franja de 50 a 70 años por consumo de alcohol a pesar de que la multa ronda los 250 mil pesos para los que conducen autos. A partir de esto se está tratando cada vez más de que "el infractor no acceda inmediatamente al vehículo", sino que previo realice un curso, más allá de la multa.

"Estamos en esa sintonía de que el curso no sea referido al manejo, sino, por ejemplo, si la multa es por alcoholemia, sobre la conciencia de no tomar alcohol. Si no usa el cinturón de seguridad, ahí sí sobre el tema de los cursos sobre seguridad y el buen conducir. Pero previo a eso, más allá de pagar la multa, se va a tornar obligatorio un curso referido a lo que el infractor hizo", explicó.

El magistrado explicó que "hay mucha reincidencia por el tema del alcohol". "O sea que el curso lo hacen casi por una obligación nada más, pero no porque realmente terminen tomando conciencia. Lo hacen porque lo tienen que hacer sí o sí. El curso en este momento no es obligatorio, pero se va a tender, más allá del pago de la multa, va a ser obligatorio", subrayó.

Desde el Juzgado de Faltas se está estudiando el tema.