María Victoria, la nutricionista sanjuanina que conquista las redes sociales con una novedosa propuesta

Con varios reconocimientos durante su cursado, una joven sanjuanina alcanzó su máximo sueño: recibirse de licenciada en Nutrición. Se trata de María Victoria Zeballos, la joven oriunda de Valle Fértil, que fue distinguida por su trabajo de tesis junto a su compañera, Paula, y obtuvo el mejor promedio de la carrera.

La profesional sanjuanina aseguró que tenía conocimiento del uso de las redes sociales y esto le permitió sumar un nuevo desafío: poder volcar sus conocimientos en un sitio informativo. Es por ello, que decidió abrir una cuenta de Instagram para educar e informar sobre hábitos saludables, entre otras cosas. En marzo, de este 2024, fue que puso manos a la obra y concretó su objetivo.

“Una vez recibida quería aportarle algo a mis seguidores; no solo conocimiento sino también poder escucharlos a ellos y poder aprender. Esto es algo que estoy implementando bastante. El poder interaccionar y que ellos me puedan contar sus temas para poder responder esas inquietudes. En gran parte esto surgió para dar a conocer lo que aprendí estos años y también poder aprender de sus experiencias”, destacó Zeballos a Diario La Provincia SJ.

La profesional subrayó que cuando era más chica ya venía trabajando en las redes sociales, compartiendo recetas saludables. Luego, una vez que se recibió buscó profesionalizar el sitio para poder ayudar a la demanda que le manifestaban sus seguidores.

“Las dudas más presentes se concentra en lo que es el hambre emocional. Hay muchas consultas relacionadas a la ansiedad, cómo hacer para manejar las emociones. En parte, fui dando respuestas, pero también es algo que trabajamos en el consultorio. El poder reconocer emociones, y también cómo esas emociones se relacionan con lo que comemos”, resaltó. En la misma línea detalló que hay muchos seguidores que se interesan en saber el tema de la alimentación de personas con celiaquía.

Posteriormente, la profesional remarcó que cuenta con un lineamiento y entorno deportivo y aseguró que mucho de los consultantes son deportistas. En este escenario, le consultan sobre el tema comidas antes y después de cada actividad.

Zeballos comentó que cuenta con pacientes mayormente adultos y adolescentes. Actualmente, atiende en dos lugares; en la Clínica Integrar (martes y viernes) y los miércoles en un consultorio privado. Ambas se encuentran en ubicaciones céntricas. Además, atiende en Valle Fértil, todos los fines de mes, se hace un viaje para ese departamento.

La joven es oriunda de Valle Fértil y luego por temas de estudio se debió trasladar a la zona de Capital para seguir su carrera. Su familia sigue viviendo en la zona de Valle Fértil y siempre que tiene la posibilidad va a visitarlos.

“Mi familia fue un puntapié muy importante en la carrera porque desde chica siempre me apoyaron en todo lo que decidí emprender. Gracias a ellos y a todo el apoyo que hicieron a la distancia y visitándome”, contó. La joven destacó que en su familia no tiene lazos con la Salud. Sus padres son profesores y su hermano es abogado. Ella fue la única que decidió emprender el camino de la Nutrición.

En cuanto al tema que abordó en la tesis, comentó que trabajó junto a Paula, su compañera. “Hipotiroidismo y su relación con el estado nutricional en adultos de la provincia de San Juan”, fue el título de su trabajo, que logró un importante reconocimiento como mejor tesis de la carrera. En ello pudieron trabajar en profundidad la temática y conocieron en detalle la situación.

La licenciada en Nutrición destacó que le gusta mucho poder abordar el tema del hipotiroidismo en el consultorio. "Es clave, y ahora los pacientes me consultan mucho por eso", comentó.

Respecto a la repercusión en las redes sociales, Zeballos aseguró: “estoy súper contenta. En principio lo hice sin ninguna expectativa, como una herramienta más de trabajo, pero encontré un lugar para interaccionar más. Varias personas se sumaron nunca pensaba llegar a ello. Lo hice a través de distintas herramientas, me gusta incursionar en el tema del marketing, ver qué se está usando. Todo es súper estético y traté de estudiar cómo mejorar las cosas de marketing y todos los detalles. Con la ayuda de amigos y familiares, logré sumar conocimientos, ya que me brindaron tips”.

Por último, subrayó que “principalmente con respecto al tema de la página quiero llegar a más gente y poder ayudar a mis seguidores y pacientes. Me gustaría aumentar el alcance en tema redes y por otro lado en mi trabajo particular quisiera abarcar patologías endocrino metabólicas que es a lo que me quiero dedicar y al deporte. Para poder ayudar a los pacientes”.