Cristótal Fones, el sacerdote chileno que lleva la "Oración cantada" por el mundo, visita San Juan

sábado, 27 de abril de 2024 17:30

Con un tono cálido de voz y un carisma que lo caracteriza y es parte de su esencia, desde hace al menos 4 años supo llegar desde Chile a los corazones de muchos rincones del mundo a través de la "Oración cantada", una propuesta personal e íntima que logró exteriorizar en pandemia y compartirla con quienes necesitaban atravesar aquel duro momento con fe.

Hablamos de Cristóbal Fones, un sacerdote del vecino país trasandino, el cuarto hijo de seis que viene de una familia " muy diferente" que disfruta y ama. Desde muy joven en la Compañía de los Jesuitas forjó una forma de ser especial que en 2007 lo declaró "Sacerdote del año" y lo llevó a insertarse en el mundo indígena y juvenil. Hoy, siendo referente de su propuesta, de la espiritualidad y el acompañamiento, se prepara para llegar a San Juan y compartir la "oración cantada" que es refugio y acercamiento a Dios.

"Es un nombre sencillo, que partió simplemente para diferenciar este espacio presencial de otros muy buenos e importantes también para nuestras comunidades, como los conciertos de música cristiana, las peñas parroquiales, las veladas culturales, u otros, pero para los cuales yo no tengo tantas herramientas. Lo mío es muy sencillo y minimalista, busca tratar de ayudarnos a orar con la música y eso requiere de un esquema, disposición y ambiente específico, más bien austero y sin distracciones. Para mí siempre ha sido una liturgia, un espacio de oración que guío como ministro de la Iglesia. Lo único distinto es que lo hago por medio de las canciones", contó Fonés a Diario La Provincia SJ.

El sacerdote expresó que durante la pandemia, el término adquirió un ´tono´ más fuerte, porque el contexto los unió de diversas partes del mundo a través de estas "oraciones cantadas", que se transmitían por streaming cuando sus seguidores necesitaban sentirse cerca, unidos en el Señor y no lo podían hacer de manera presencial. "Creo que eso popularizó un poco el término", dijo.

Aquel gran logro, significó su crecimiento en diferentes redes sociales, y a que muchos de sus seguidores latinoamericanos lo consideraran el "John Lennon de la música católica". Una expresión que no toma aunque sí le causa mucha alegría escucharla.

"Jajaja. La verdad es que la dimensión más mediática no me la tomo muy en serio... ¡Ya quisiera tener el talento de Lennon! Pero honestamente tampoco creo ser verdaderamente un músico. Aparte que le dedico poquísimo tiempo y mucho menos pienso que soy un artista presente realmente en el mercado de la música. Hoy la gente que asume de lleno este ministerio debe aprender mucho de algoritmos, listas de reproducción, marketing y negocios. Aparte, debe considerar tiempos para ensayos, encuentro con bandas, entrenamiento vocal, contestar mensajes, difundir en radios... en fin. Me parece que hay cantantes católicos que lo están haciendo muy bien. Pero claramente no es mi fuerte", dijo conciente de lo que todo ello significa.

Y agregó sobre lo que realmente siente: "Lo que pasa es que la gente es muy cariñosa. Para mí el foco siempre ha sido el contenido, que se expresa tanto en el texto como en la música. El objetivo es, como suelo decir, cantar nuestra esperanza. La que brota de la vida misma, con todos sus desafíos, luchas, heridas y sueños, atravesada del amor de Dios".

"Yo soy de la generación anterior al lenguaje nativo digital y más bien intento aprender de otros lo que significa desplegar un camino humanizador en el mundo actual. Me cuesta, para ser honesto. Aunque hago un esfuerzo por tener cierta presencia pastoral en redes sociales, no me veo a mí mismo para nada como alguien dedicado a la música católica a ese nivel, con todo lo que implicaría. Es verdad que eso puede perjudicar el alcance y desde una perspectiva apostólica esto podría crecer si me incorporara más de lleno, pero sinceramente por un lado no es mi misión principal y por otro no me da el corazón como para explorar más esos mundos", continuó con su reflexión.

Del otro lado de la industria, Cristóbal se considera "un simple sacerdote" con una acción más humilde y limitada, consciente de sus límites, desde donde admite que se para y sigue adelante al ver la ayuda que brinda a los demás con sus canciones.

"Me alegra, me consuela mucho. El cariño de la gente es enorme y soy testigo a diario de los frutos que la música tiene en la vida de muchas personas. Dios es fiel: multiplica nuestros panes y peces, actúa sanando, liberando, animando a través de las canciones... Y por otro lado también me frustro bastante, porque no soy capaz de responder a toda la expectativa de interacción que levanta un post o una historia en redes sociales", reveló sobre lo que generó su crecimiento en redes sociales.

Y explicó sobre cómo continúa esa misión especial: "He ido aprendiendo a pedir la gracia de ganar libertad... Lo mío es sobre todo componer, grabar e interpretar. Pero no me siento tan habilitado para difundir, interactuar, crear reels, mantener entrevistas de streaming, enviar videos y saludos, responder a las muchas invitaciones... En fin, abrazar en serio un espacio de evangelización en el mundo interactivo digital. Le pongo "color" y cuando me acuerdo comparto, pero soy consciente que es algo amateur, simple, no profesional".

Ese camino que lo llevó a recorrer diferentes partes de América y el mundo, y lo introdujo en cientos de comunidades de las cuales aprendió, también le creó nuevos sueños que ahora persigue, siempre disfrutando del camino.

"Lo que más quisiera, lo que mi corazón no deja de buscar, es el encuentro personal con Jesús. Mi amistad con él es el norte y la razón por la que canto. Y es que él me sale al encuentro en mil rostros a diario: la comunidad, los indígenas, la ecología, la mujer, los jóvenes, la liturgia, los pobres, la vida religiosa, la familia... Entonces mi corazón responde en estas canciones. Y se parte y se comparte en ellas. Sueño continuar aprendiendo a entregarme amorosamente en cada canción. Y si Jesús así lo desea, ellas podrán transformarse de su mano en pan que alimenta otras vidas", respondió.

El próximo sábado 4 de mayo, Cristóbal llegará a San Juan para ser parte del Encuentro de Pueblo de Artistas EPA. Su visita será en el contexto de ese encuentro que reúne a muchos otros artistas inspirados por la fe y que también lo llevará a Mendoza.

"Será la tarde del día 4 de mayo en el colegio de Don Bosco. Entiendo que la Oración Cantada será después del almuerzo, luego sigue el programa y me tocará presidir también la Eucaristía de cierre", finalizó en una invitación amplia a la comunidad. Toda la información la encuentran en las redes @pastoralartisticasj.