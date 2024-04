Crisis en salud privada sanjuanina: alquilarían CIMYN y pidieron que no haya despidos

jueves, 25 de abril de 2024 12:56

El Centro Integral de la Mujer y el Niño (CIMYN), que depende del Colegio Médico de San Juan, podría cambiar de administración debido a la crisis económica que lo afecta. Así lo destacaron desde ATSA que, atentos a la negociación empresarial, busca que haya garantías de continuidad laboral para todos los empleados.

Andrés Aguilera, secretario de Asuntos Profesionales de ATSA, expresó en radio Sarmiento que "el Colegio Médico no puede pagar los aumentos fijados en 30% de febrero y 12% de marzo. Hay incumplimientos salariales y los aumentos salariales al personal de CIMYN y del Hospital Privado los tienen que pagar. Pero los directivos del Colegio Médico dijeron que no tenían plata, porque están arrastrando una deuda con CIMYN que les da pérdida. Este viernes, hay una reunión de socios de Colegio Médico para ver qué medida tomar. Supuestamente está muy cerca de alquilar CIMYN el grupo Olmos, que gerencia clínica Santa Clara".

Y agregó que "si toman esa decisión, ellos ya estarían viajando a Buenos Aires para ver al grupo Olmos. Así definirán las condiciones para alquilarlo. Lo que nosotros pedimos como gremio es que, si lo llegan a alquilar, que tomen todos los trabajadores. Estamos en una conciliación obligatoria, actualmente y no pueden despedir a nadie. Pero el viernes 3 de mayo tenemos otra reunión otra vez y ahí vamos a definir los pasos a seguir. No opinamos de la decisión de alquilar o no, sino que se respete antigüedad, sueldos y escalas". Marcó que se ven afectados 160 empleados.

Señaló que "estamos teniendo muchas dificultades en el sector privado, con otras clínicas por deudas salariales. Hay pagos en cuotas y otras en negociación. Tienen que implementar las escalas salariales actuales".