Pesar en la justicia y el deporte: murió el juez de paz de Albardón, Ricardo Sarmiento

lunes, 22 de abril de 2024 09:03

Un deceso conmovió al ámbito de la justicia y del hockey sanjuanino. Falleció Ricardo Sarmiento, juez de paz de Albardón y respetado dirigente de uno de los deportes fuertes de San Juan.

Sarmiento hizo carrera en el Poder Judicial y llegó a ocupar el destacado puesto en el departamento Albardón. "Con profundo pesar y dolor, el Poder Judicial de San Juan informa el fallecimiento del Dr. Ricardo Daniel Sarmiento, a la edad de 53 años, quien se desempeñaba como juez del Juzgado de Paz Letrado de Albardón", detalló un mensaje oficial.

Sarmiento ingresó al Poder Judicial de San Juan el 3 de agosto de 2020 y fue designado Juez de Paz Letrado, el 21 de diciembre de 2022. A través del Acuerdo de Superintendencia N° 25/2024, la Corte de Justicia resolvió “declarar asueto judicial en el Juzgado de Paz Letrado de Albardón para el día 22 de abril del corriente año, quedando suspendidos los plazos de ley en los procesos tramitados ante este juzgado”, señalaron.

Mientras que su huella en el deporte se forjó en Concepción Patín Club y llegó a ser presidente de la Federación Sanjuanina de Patín.

El periodista deportivo Raúl Farrán dedicó una sentida necrológica para recordarlo. "Sinceramente me entristece la partida de gente que hace e hizo bien. Y Ricardo Sarmiento, ex presidente de CPC y de la Federación Sanjuanina de Patín, era un tipo afable, de buen trato, lejos de las polémicas, aunque insistente con su verdad como su padre. Muchas notas y muchas charlas de hockey con él, y siempre me dejo buena impresión. Con Ricardo Sarmiento se va un dirigente dialoguista y educado. Creo que su accionar se debería imitar. Buen viaje Ricardo querido. QEPD".