La Dirección de Género registra alrededor de mil casos de violencia mensuales en San Juan

La Dirección de Género, pertenece a la Subsecretaría de Desarrollo Social y está a su vez al Ministerio de Familia y Desarrollo Humano. En este 2024, vienen trabajando arduamente en diferentes lineamientos con el foco puesto en la prevención, y con el deseo de poder afianzar vínculos con las direcciones de los diferentes Ministerios de la provincia.

En este escenario, la referente a cargo de la dirección, Daiana Guzmán, subrayó que la cantidad de casos por violencia registrados en San Juan se mantienen entre los 850 a 990 por mes en lo que va del 2024. Además, destacó que en abril hay una gran demanda, pero los números finos los tendrán en las próximas semanas. Los pedidos de ayuda se concentraron en el Gran San Juan.

“Los casos aumentaron y están en aumento dado a una multiplicidad de factores. La tendencia si bien no ha variado mucho, se maneja en el mes de enero cerca 900 solicitudes de protección. Esa tendencia se está manteniendo. Hay departamentos donde los casos que realizan solicitudes de protección y demás son más rigurosos”, sostuvo Guzmán a Diario La Provincia SJ.

Daiana Guzmán a cargo de la Dirección de Género (Foto: Maximiliano Huyema- Diario La Provincia SJ)

Luego, destacó que “en enero registraron alrededor de 880 casos y se está manteniendo la tendencia. En abril, estamos con mucha demanda, todavía no tenemos el número exacto. La tendencia no supera los 1000 casos por mes, está entre 850 y 990 casos. Tenemos muchas solicitudes que llegan a la dirección. Lo que uno no quisiera es que esto aumente. El poder hablarlo, decirlo, expresarlo y que se visibilice todo esto es muy importante”.

La profesional y referente de la Dirección de Género indicó que “por lo general, los departamentos del Gran San Juan es donde los casos aumentaron. Pero, también tiene que ver con una cuestión de multiplicidad de factores”. Y agregó que “no solamente pasa por lo intrafamiliar sino también por el contexto que estamos viviendo y que por ahí influye en las relaciones personales entre las familias”.

En este panorama, la profesional destacó que la idea de la dirección es que se realicen acciones y logren articular con quién deban hacerlo para poder solucionar y dar respuestas. “A veces el problema para solucionarlo se requiere de muchas cuestiones, pero siempre como Estado y funcionarios la idea e importancia es generar una respuesta y articular para que esas personas tengan una herramienta. Que sepan que hay una Dirección de Género, que pueden acercarse”, cerró.

Circuito

Desde la Dirección de Género aseguraron que es fundamental que la sociedad sanjuanina conozca y esté al tanto que existen los equipos técnicos y es de suma importancia resaltar el rol de los equipos interdisciplinarios en los 19 departamentos.

Respecto a los pasos a seguir, la profesional indicó que, desde los Dispositivos de Género en los diferentes departamentos, abordan el caso y articulan con Provincia (Dirección de Género) en caso de ser necesario. “Si no puede ser por la otra vía, siempre que van al área de CAVIG, se le hace una solicitud de protección, y si no es delito penal pasa a nosotros. Si es delito que es incumbencia del Poder Judicial y va por esa vía”, subrayó. En la misma línea sumó que “nosotros llenamos solicitudes de protección, que se enmarcan en dos normativas; una nacional y una provincial. Esa solicitud pasa a la Dirección de Género, y nosotros articulamos con quién corresponde a los equipos técnicos municipales”.

Por último, contó que “tratamos de articular tanto con los equipos técnicos municipales como en la Provincia a través de la Dirección de Género”.

Panorama

“La importancia de que las mujeres, hace ya bastante tiempo nos estamos animando a decir lo que pensamos. Si bien, siempre fue un sistema muy difícil donde nos ponían ciertas limitaciones-restricciones, es muy importante que sepan que hay un lugar donde poder recurrir. A veces, el lugar más cercano de casos de violencia de género es la comisaría”, subrayó la referente a cargo de la Dirección de Género.

“La mujer cuando sufre este tipo de violencia recurre a lo más cercano que es la comisaría. Es muy importante el rol que cumplen los efectivos ante una respuesta a una mujer, hombre o de la comunidad de la diversidad. Es muy importante resaltar por parte del funcionario la empatía y la responsabilidad de dar solución a esa demanda”, sostuvo.

Por último, agregó que “todas estas cuestiones, si bien tenemos todas las áreas municipales y demás. Siempre lo más cercano es la comisaría, pero que sepan que hay otros lugares donde pueden recurrir. Se maneja de manera confidencial y tienen las herramientas por parte del Estado, de tener en cada municipio un área de Mujer para poder abordar estos casos”.

Trabajo

Otros programas y políticas públicas que tengan que ver no solo con atender solo los casos de violencia sino también que la mujer se lleve una herramienta para poder insertarse en lo laboral. También, que puedan generar vínculos con otros ámbitos de la sociedad.