Fernando, el excombatiente sanjuanino que va por su segunda batalla: "a ésta la voy a ganar"

martes, 2 de abril de 2024 10:19

"Ésta es la batalla más dura que me enfrento cara a cara con el enemigo". Con esas palabras, Fernando Martín empezó expresando cómo vive este momento. La guerra de Malvinas lo marcó hace 42 años pero hoy la vida lo enfrenta a un nuevo desafío, tal vez más duro. Con el cuerpo cansado pero con toda la fuerza en el espíritu, él está dispuesto a pelearla en un lugar que no es una isla, es un quirófano.

Fernando es sanjuanino y ex combatiente de Malvinas. Aquel 1 de abril de 1982, le asignaron trabajar en la Base Aeronaval de Río Grande, donde se comandó toda la Gesta. Tenía apenas 20 años y el 10 de abril le tocó viajar en un avión, sin asientos, rumbo a su destino. El miedo no formaba parte de su personalidad pero si la ansiedad.

"En mi época, un joven de 19 o 20 años era un adulto. Tenía ansiedad, mucho nerviosismo, pero nada de miedo. Para nosotros fue vivir una película, en donde eras el protagonista bueno, el que siempre gana. Pero bajo ningún punto de vista teníamos miedo", confesó Fernando a Diario La Provincia SJ.

Los sentimientos que vivió en aquel vuelo los empieza a revivir ahora, como una película. Ya no será un avión sin asientos el que abordará sino uno de aerolíneas. El destino ahora no será Malvinas sino Capital Federal, donde encabezará la batalla... sólo.

Fernando es uno de los que pudo volver a Malvinas.

Es que está en primer lugar en una lista de trasplante de hígado, después de que los médicos le diagnosticaran cirrosis en febrero del 2023. El desorden alimenticio, con placer por la comida frita y la sal, lo llevaron a un estado de salud crítico. Apenas pasó poco más de un año, que los médicos le dieron la noticia y su vida cambió 100%.

"A principios del año 2023, me empezaba a caer de la moto, con el trabajo mío de delivery. Me caía solo, y noté que ya la cosa no andaba bien. Fui al clínico, me vio con un color muy amarillento, y bueno, ahí fue que me dijo de hacerme una resonancia. Ahí saltó justamente el tema de la cirrosis. Fue todo un vía crucis para conseguir el médico", recordó.

Luego reconoció que "fue un golpe muy duro", saber que para que su salud mejorara tenía que recibir un hígado nuevo, además de cambiar por completo el menú alimentario. En su cabeza tenía la idea que el alcohol podía provocar cirrosis pero no la mala alimentación y ese cambio lo tuvo que procesar primero en la mente para luego trasladarlo a su rutina diaria.

Este miércoles 3 de abril, tomará el vuelo de las 19 horas para viajar a Capital Federal. Allí se alojará en un hotel a pocas cuadras del hospital. Esperará que suene el teléfono, en cualquier momento o día, con la noticia que llegó el hígado de un cuerpo cadavérico. Inmediatamente eso ocurra, ingresará a internación y luego al quirófano.

"Voy a estar solito, por supuesto, con mi familia. Al final perdí una guerra pero no la batalla, porque perdimos la guerra desgraciadamente por la ayuda que tuvieron los ingleses, tanto de los chilenos como de la OTAN y con otros países más, pero no perdimos la batalla. Justamente ahora estaba pensando al final, esta batalla la voy a ganar. Ésta va a ser una batalla más dura creo, porque me estoy enfrentando cara a cara con el enemigo y tengo todo el armamento disponible para ganar esta batalla", finalizó reconociendo que está "ansioso" como aquel viaje a Malvinas pero "con mucha fe y pilas" que le han dado la familia y los amigos.