Control de plagas: la demanda repuntó 10% y advierten sobre hábitos preocupantes de los sanjuaninos

viernes, 19 de abril de 2024 22:12

Tras los aumentos de casos de dengue, los sanjuaninos se volcaron a desinfectar los diferentes ambientes en manos de profesionales en la materia. Esto impactó directamente en la demanda de los referentes a cargo de control de plagas y aseguraron que hay boom de consultas. En este escenario, y tras intensas campañas lanzadas por el Gobierno Provincial advierten sobre algunos hábitos preocupantes en la sociedad que no ayudan a combatir al mosquito.

En comparación con los primeros meses del 2024, los profesionales en la materia detallaron que la demanda incrementó alrededor del 10%. Sumado a esto, aseguran que no hay faltantes de productos, pero si hay aumentos considerables en ellos. Sin embargo, destacaron que buscan mantener una tarifa considerable para que los sanjuaninos puedan realizar la fumigación correspondiente.

“Con respecto a lo que es la demanda en casas particulares creció un 10%. Una porción mínima es lo que estamos notando. Por el momento, en San Juan está muy tranquilo. Si hay instituciones que mostraron mucho interés. Es preocupante porque es algo parecido a lo que vivimos cuando fue la pandemia”, detalló Adrián Coria, técnico aplicador fitosanitario, de la empresa Impacto Fumigaciones, a Diario La Provincia SJ. Y destacó que el mayor porcentaje de consultas se concentró en el Gran San Juan.

Posteriormente, Coria subrayó: “el dengue al tener un tratamiento más intensivo y diferente a cualquier otra plaga no puede tratarla cualquiera con cualquier maquinaria. Es mucho más preocupante y no sabemos si están optando primero por hacer un control casero o se opta por esperar si en invierno esto podría llegar a mitigar. Es de público conocimiento que el mosquito resiste a los cambios de temperatura, merma su actividad, pero no lo desaparece”.

En cuanto a los insumos y productos que utilizan, el referente en el tema subrayó que están consiguiendo con normalidad todo lo que es de línea profesional para profesionales. “Vamos tratando de llevar los aumentos, acomodándonos un poco a la situación actual. Se nota que la gente antes de hacer una fumigación, con visitas y con control de rotación química, cubre otras necesidades”, contó.

El sanjuanino puso el foco en que lo correcto es contratar un servicio que esté habilitado por los organismos correspondientes. Debe contar con las maquinarias adecuadas y un pulverizador para tratar a los mosquitos. “En nuestro caso estamos optando por usar repelente de línea industrial en interiores de los domicilios cosa de desalojar y voltear la mayor cantidad de plagas en el interior y exterior. Hacer un combate químico con líquidos”, sumó.

Por último, resaltó sobre las problemáticas que se encuentran a diario al momento de realizar las fumigaciones. “Hay barrios con cunetas con agua. Vamos a casas con problemas con mosquitos y vemos piletas, estamos en abril, con poquitos de agua engendrando larvas, poca concientización. Esas cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de hacer un control de plagas. Es normal ir a una casa y ver cacharros, ver una pileta y es preocupante”, remarcó. Actualmente, los costos de las propuestas parten desde los $30 mil a $35mil en adelante.

Por su parte, Diego Leiva, de Fumigaciones Gran San Juan, aseguró que están recibiendo mucha demanda en estas últimas semanas. “Es bastante grave la situación y la cantidad de casos sobre todo en el interior del domicilio. El mosquito se adaptó al interior, entonces reside en la oscuridad y humedad dentro del domicilio”, resaltó. Y agregó que la demanda se concentró tanto en casas particulares como en negocios.

En cuanto al escenario 2024, el referente en el tema indicó que registraron muchas consultas en el mes de marzo y abril. En cuanto a los hábitos de los sanjuaninos, detalló que hay poca concientización y es por ello que optan por ofrecer el servicio completo. Entre ellos se encuentran varios métodos de control de plagas y capacitaciones. “Llamamos la atención en algún aspecto particular que veamos en el domicilio, cambiar el agua de masetas, y demás. Siempre hacemos algo breve para ayudar en ese sentido”, contó. Y subrayó: “estamos viendo que a la gente le cuesta un poco concientizar o capacitarse sobre el tema”.

Respecto a insumos y productos, expresó que se están consiguiendo con normalidad. En cuanto a los aumentos, explicó que no fueron de consideración y fue de alrededor del 10%, relativamente poco en comparación a meses anteriores. Actualmente, las propuestas parten desde los $20 mil.

En cuanto a la metodología, Leiva detalló que el domicilio debe estar preparado y limpio al momento de recibir al profesional en la materia. Respecto a los ambientes exteriores, en caso de tener pasto debe estar correctamente cortado para que el insecticida penetre bien. Se aconseja que en verano el control de plagas se debe hacer cada dos meses en un domicilio mientras que en invierno puntualmente se pone el foco en roedores. Sumado a ello se deben tomar todas las medidas de prevención correspondientes.

“El roedor ahora busca el calor y el refugio en el interior de la vivienda”, remarcó el sanjuanino. Es por ello que consideran imprescindible tomar las medidas pertinentes.

Mario Osorio, de Bomberos Voluntarios de Ullum, comentó que la idea de fumigar los diferentes lugares del departamento surgió tras la necesidad de generar recursos. A través de esto los vecinos comenzaron a conocer la actividad que venían realizando. Sin embargo, fue tal la demanda que tuvieron que continuar con la actividad que en primera instancia iba ser solo en la temporada de verano.

“A raíz de lo que estuvo pasando en el país y los casos de dengue en la provincia, nos estuvieron contactando. Esto generó temor en la sociedad y hasta hoy día estuvimos recibiendo llamados para fumigación”, sostuvo Osorio.

Luego, destacó que al momento de llegar a los domicilios notaron que hay más precaución de parte de los sanjuaninos. “Estas cosas que están sucediendo generan preocupación en los sanjuaninos. Eso fue lo que elevó que, hasta la fecha, que no esperábamos, sigamos recibiendo llamados. La idea es cumplir y buscar una respuesta favorable a lo que estamos haciendo”, sostuvo el sanjuanino.

Posteriormente, sumó que los insumos se están consiguiendo con normalidad, pero afirmó que sufrieron fuertes aumentos en pocos meses. “Al ajustarnos el presupuesto, nosotros tenemos que ajustarnos también. Nosotros iniciamos por el mes de enero con una fumigación entre los $1000 a $1500. Actualmente, seguimos con un precio accesible para que la gente pueda acceder. Entendemos la situación”, subrayó. Y agregó que actualmente la fumigación ronda los $5000.

Por último, Osorio comentó que ellos iniciaron esta actividad con el objetivo de poder generar fondos destinados a los bomberos. Además, el fin es que los vecinos puedan realizar la fumigación pertinente que les permita mantener protegido su domicilio.