Se cayó el sistema del estacionamiento ECO en Capital

miércoles, 17 de abril de 2024 11:16

Este miércoles, los usuarios del sistema de estacionamiento ECO tuvieron inconvenientes para registrar la ocupación de los boxes, en Capital. Se supo que una falla en el sistema nacional afectó a la aplicación y como consecuencia, el servicio no pudo cobrarse.

El director de ECO, Martín Sassul señalo en radio Colón que "hubo inconvenientes con el sistema. La aplicación está manejada por un sistema operativo de Buenos Aires y han tenido una caída de la red. Eso perjudicó directamente al ECO en San Juan. Así que aproximadamente a las 7 de la mañana, se cayó, y los inspectores solo pueden hacer actas por mal estacionamiento".

Resaltó que esta situación no es nueva. "Esto pasó previamente algunas veces. No depende directamente de nosotros y generalmente entre las 9:30 hs. y las 10 hs., vuelve pero se cae. Hoy fue un caso excepcional y todavía no vuelve. Así que por la mañana se determinó que no se hagan multas, ni actas, ni infracciones por el tema del registro".

Sassul destacó que el sistema está en revisión, en esta gestión. "Durante los cuatro meses, hemos visto el sistema que nos han dejado. Por ahí nos hemos encontrado con un sistema a nivel tecnológico de aparatología, un poco quedado en el tiempo. Con celulares J5 Prime que ya están en desuso y ya no se fabrican. Con un sistema que tiene por ahí estos perjuicios que nos producen a todo el sistema del ECO y por supuesto, a los ciudadanos sanjuaninos. Estamos en una evaluación constante y hablando con proveedores para poder mejorarlo día a día y que estas cosas no sucedan más.Hace falta una modernización", detalló.