Una sanjuanina quedó en la calle con su bebé en Córdoba y pidió ayuda para volver

martes, 16 de abril de 2024 11:36

Una joven sanjuanina viajó a Córdoba con la esperanza de conseguir un trabajo y mejor pasar para ella y su bebé de 2 meses pero lamentablemente, terminó durmiendo en la calle.

Con su pequeño en brazos, y a través de una persona que le tendió una mano, pidió ayuda para poder regresar a la provincia. "Soy Fernanda Figueroa, 26 años, estoy viviendo en las calles de Río Cuarto, en el hospital, la terminal, o donde me cubra del frío. Me vine de San Juan a jugármela y buscar trabajo pero lamentablemente no conseguí nada y me quedé sin plata con mi bebé de 2 meses. Estoy arrepentida de haber venido y llorando les pido si me pueden ayudar a comprar el pasaje a San Juan para volverme. Estoy triste, con hambre y frío", dice el mensaje publicado en Río Cuarto Noticias.

Contó que "la Municipalidad me dio un lugar 2 días y me volvió a la calle. En San Juan al menos puedo estar con mi mamá, me equivoqué y pensé que acá iba a tener mejor futuro. Sale $30.000 el pasaje de regreso, les voy a dejar un ALIAS por si me pueden dar una mano económicamente: jesus.nahum (Figueroa Maldonado Fernanda)".

Agradeció a Ivana" que me escribió este texto, yo escribo mal, no tengo celu pero les dejo el de ella W: 358 484-0573". Fernanda está esperanzada en poder volver: "Mil gracias, estoy triste de volver sin nada a casa. Siempre fui pobre pero nunca llegué a esto. La gente me trató muy bien pero es difícil un trabajo para sobrevivir".