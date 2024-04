Dengue: cambió la tendencia y se "estira" la llegada del pico de casos en San Juan

martes, 16 de abril de 2024 12:40

El dengue sigue generando atención en San Juan debido a la escalada de casos y desde Salud, estiman que el pico podría llegar en el mes de mayo. Esto es por la incidencia de las lluvias recientes y del nacimiento de nuevos mosquitos Aedes Aegypti.

"Teniendo en cuenta que estamos en el peor brote de dengue en la historia de Latinoamérica, Argentina y San Juan, estamo preocupados. Tenemos 1150 casos activos, de los cuales 280 están diagnosticados por nexo epidemiológico. No es lo que esperábamos pero esto nos marca que no hemos llegado al pico de casos. Nos preocupan, en ese sentido, las lluvias del último fin de semana, que ayuda a la postura y eclosión de huevos del mosquito. Eso no se combate con la fumigación, que sólo termina con el mosquito alado. tendremos nuevos mosquitos que nacieron de reservorios de agua. Es vital, la limpieza en casas y descacharrización. Y las piletas de lona tiene que estar secas. Fuera de las casas, estamos trabajando fuertemente con los municipios, sobre todo los de Rawson, Rivadavia, Capital, Chimbas y Albardón ", dijo el ministro de Salud, Amilcar Dobladez, en rueda de prensa. Sobre menores internados, detalló que hay 1 en el Hospital de Angaco y 3 en el Hospital Rawson que no están graves, sino en observación.

En tanto, sobre el pico destacó que "de los 1500 casos es posible que lleguemos a 2200 y el pico se está extendiendo en las semanas por las lluvias. Las temperaturas ambientales ayudarán a aminorar al mosquito adulto pero el frío no mata al huevo y puede estar hasta un año latente. El mosquito, además, se adaptó al ambiente y eso hace que sobreviva en su actividad".

Dobladez dijo que atravesamos, actualmente, una sindemia: "es decir, el brote de varias enfermedades. Aquí es dengue y COVID y en pocos días, comenzamos con patologias invernales. Todas ellas presentan cuadros febriles y los consultorios habilitados en toda la provincia permitirán tratarlos y hacer un diagnóstico y precoz"