Taxistas aseguran que la demanda aumentó 40% y mantuvieron una reunión con Gobierno

domingo, 14 de abril de 2024 22:43

En las últimas semanas, la demanda se reactivó en el rubro de los taxistas en San Juan. La actividad se incrementó entre 30% a 40% y el escenario es bastante positivo ya que en marzo la demanda cayó un 50%. Sumado a esto recibieron respuestas del Gobierno ante el petitorio que presentaron y esto beneficiará a los trabajadores. En este escenario, los taxistas aseguraron que no avanzan en una actualización de tarifas.

“Hoy Uber sale un 20% a 30% más que el taxi. El taxi siempre fue más bajo y pasó lo que tenía que pasar. Encima tiene vehículos que no están habilitados, que no tienen seguro para pasajeros y que no se sabe quién te lleva o te trae. No tienen antecedentes con planilla prontuarial, RCP, no tienen nada”, comentó Walter Ferreri, desde el Sindicato de Conductores de Taxis, a Diario La Provincia SJ. En este escenario, el referente en el tema afirmó que poco a poco comenzaron a notar un incremento en la demanda de los taxistas que va en ascenso.

Respecto al tema de actualización tarifaria subrayó que “por segunda vez en la historia de la provincia, decidimos no pedir suba de tarifas. Esto fue debido a la situación económica, a las competencias desleales y faltas de control es que decidimos no subir la tarifa. De parte de nosotros no le vamos a subir la tarifa al pasajero”. Ferreri remarcó que esto es posible ya que trabajan respetando cada uno de los puntos como lo marca la ley.

Por otro lado, el sector mantuvo una reunión con la ministro, Laura Palma, a quien le plantearon diferentes pedidos, entre estos el tema Uber. “Tuvimos una charla y ella anticipó que los taxistas tendremos descuentos en desinfección, en técnicas vehiculares. Más que descuentos en vez de pagarlo por mes, se pagará trimestralmente”, señaló para luego subrayar: “eso nos alivia un poco el canon a nosotros. Lo vehículos que son 0KM, no iba a realizar la técnica durante 3 años”. Ese fue el detalle del paquete que beneficiará a los trabajadores.

Sumado a esto, destacó “se iba a ampliar tal vez la entrega de licencias. Eso lo prometió después de los reclamos. Lo que sí nosotros no vamos a dejar de reclamar al Estado Nacional la indemnización en jubilación y todo lo que nos quitaron a nosotros. Estamos debidamente habilitados”.

Taxistas iniciaron una demanda colectiva contra Uber

Walter Ferreri, desde el Sindicato de Conductores de Taxis, detalló a este medio que iniciaron una demanda contra Uber por la falta de control. “Pedimos que se nos indemnice con jubilación, con las recaudaciones perdidas por la falta de control (lucro cesante), por la pérdida de poder adquisitivo de nuestros vehículos (valor-capital). Todo eso va hacia Uber y el Estado Nacional”, detalló el referente en el tema.

Y agregó que “nosotros debemos pagar un montón de cánones de mes a mes”. En ese escenario, “vamos con una demanda colectiva, hacia la Nación todas las provincias. El líder en este caso soy yo, ya que las sanjuaninos empezamos con esto. La demanda es al Estado Nacional y Uber por 1.200 millones de dólares. Se va a dividir en 257.000 taxistas de todo el país, no es tanta plata. Justo como para comprarse una unidad nueva y que le quede unos pesos como indemnización para cada taxista y remisero habilitado. Cada uno lo recibirá individual”. El doctor que encabeza la causa es Fernando Bueno, penalista.