Maxi, el sanjuanino que superó un difícil momento y sueña con ser campeón mundial de salsa

domingo, 14 de abril de 2024 14:50

Soñador, apasionado y comprometido con la enseñanza y la promoción de la danza, así es Maximiliano Fernández, un joven sanjuanino que en su vida logró superar un difícil momento familiar y el baile lo salvó.

A sus 30, ya cuenta en su experiencia el orgullo de ser juez mundial de salsa y en medio del preparativo de un importante evento, sueña en convertirse en campeón del mundo en su disciplina.

"La verdad que es muy importante para mí poder expandir lo que es el baile, la salsa, la bachata, el ámbito latino, en general en la provincia. Yo tengo 20 años de trayectoria. Comencé a los 13, siendo un niño y empecé, en realidad, primero porque bailaba con mi mamá, cuando llegaba a mi casa me enseñaba. Entonces, a mí me gustaba mucho verla bailar y me ponía a bailar con ella", comenzó contando Maxi a Diario La Provincia SJ.

Con el transcurso de los años, Maxi debió enfrentar una de las pruebas más difíciles, el haber perdido a su abuela, su pilar y quien lo apoyaba en su pasión. Por ello y siendo un adolescente, confesó haber entrado en estado depresivo y al mismo tiempo sentirse "en un pozo, en un vacío muy grande".

"Era mi pilar, era mi mundo. De repente, al lado de mi casa, comienzan a dictar clases de salsa y me agarra el bichito de nuevo. Yo ya no estaba con mi mamá en ese momento. Y arranqué, me sumé a las clases y empecé a bailar. Después ese profe nos lleva a una competencia. Mi primera competencia como espectador, fue el World Salsa Open, procedente de Puerto Rico. Al ver esa competencia me enamoré, porque era una competencia de salón como la que veíamos en las películas o las que se veían en ESPN. Entonces, supe que era lo que quería, que era lo mío y me empecé a meter de lleno", recordó sobre sus inicios.

Fue entonces que Maxi comenzó a bailar ya a un nivel intermedio con "Swing y Mambo", la academia que dictaba clases en Aruba, con sus profesores Silvina y Adrián. "Veía todos los mundiales, todas las competencias que pasaban por ESPN. Y así, a lo largo de los años, fui capacitándome, perfeccionándome. De repente me encontré ya haciendo show. De show pasé a mi primera competencia", dijo.

En el año 2010 quedo séptimo a nivel cuyo en la categoría Parejas Profesional, y en 2012, cuarto como solista. Luego se abocó a competir en la categoría solista profesional directamente. "Pasé a tener el tercer puesto, de tercero al segundo y del segundo al primero, y después a quedar entre los mejores ocho de Argentina, rumbo a la final mundial que era en Miami en ese momento. Al mismo tiempo, yo ya estaba trabajando como juez", contó.

Fue tan rápido su crecimiento artístico, que con cinco años de trayectoria fue convocado tres años consecutivo a participar en el Mundial de Puerto Rico. Después estuvo en Perú, en Panamá y Colombia. Los últimos dos fue Medellín el año pasado y el anteaño pasado en Cancún, como representante en finales mundiales.

Todo lo aprendido lo trajo a San Juan, donde actualmente tiene sus propios grupos de enseñanza que son especiales para él. "Estoy con clases de adultos mayores, todos con diversas patologías. Personas que solamente quieren buscar su tiempo, su momento. Buscan el desintoxicarse de la vida cotidiana, el cable a tierra. Tengo un grupo que se llama Swing & Mambo", reveló.

Ahora, con la pasión de aquel adolescente que buscaba salir adelante, aún intacta, Maxi organiza el Punta'l Pie World Salsa Championship, la competencia de salsa y bachata que tendrá como escenario a San Juan por primera vez, de cara a la final mundial en octubre, en Colombia.

"Me queda algo pendiente que es tener el título de campeón del mundo. Vamos este año por eso", confesó sobre sus asignaturas pendientes.

Y cerró: "Cada paso que doy, me siento, lo analizo y termino llorando, porque atravesé muchas pruebas duras en la vida. No me fue fácil, me costó un montón llegar a un montón de lugares y verme hoy en la posición de organizador y productor de una de las competencias más importantes del mundo es muy fuerte y al mismo tiempo se goza de una manera distinta".