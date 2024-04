"Brula" se enamoró de San Juan y apostó por una novedosa propuesta

domingo, 14 de abril de 2024 16:18

Abril Stabile es conocida por todos con el sobrenombre de “Brula” y es oriunda de Parque Patricios, Buenos Aires. Sin embargo, hoy apuesta por vivir en San Juan por un particular motivo. Es que quedó cautivada con los paisajes y por la tranquilidad característica de la provincia. Todo formaba parte de un sueño, que tiempo después se hizo realidad.

Hace cuatro años que vive en San Juan y abrió un sitio en redes sociales para mostrar los paisajes, opciones gastronómicas, y las diferentes propuestas que hay en la provincia. Una porteña en San Juan es el sitio que tiene en las redes sociales y ya sumó varios seguidores.

“Me encantó. Puse un pie en la provincia y me enamoré; del lugar y la gente. Todo me parecía muy color de rosas. Al día de hoy lo mantengo”, comentó Abril a Diario La Provincia SJ. La primera vez que viajó a San Juan fue en 2017 y en febrero del 2020 apostó por vivir en la provincia.

Actualmente, la joven oriunda de Buenos Aires resaltó que lleva adelante dos carreras; Diseño Industrial y Artes Visuales. Hace cuatro años que vive en San Juan y subrayó: “estoy enamoradísima de la provincia. La verdad que me encanta y decidí meterme en todo lo de turismo porque no se conoce mucho. Soy fanática de San Juan y siempre trato de traer gente y de recomendar”.

Fue precisamente con este deseo que decidió abrir un sitio en redes sociales para mostrar las opciones gastronómicas y turistas que tiene la provincia. El objetivo es que personas de otras partes del país y del mundo puedan conocer San Juan y queden igual de cautivados que ella.

“Me encanta. Estoy ´re mil enamorada´ de la provincia, de mi vida acá. Poder vivir sola, dormir sin miedo, tener el boleto estudiantil, el comedor estudiantil. Son cosas que como estudiantes nos beneficia”, sostuvo. Y agregó que “me encantan los paisajes de San Juan. Mi sueño siempre era poder abrir la ventana y ver las montañas: hoy en día lo tengo realizado”.

Abril tiene 26 años recién cumplidos y aseguró que cuenta con el apoyo de sus pilares fundamentales: su familia. La joven detalló que tuvo la oportunidad de recorrer distintos puntos de la provincia y quedó maravillada con todo lo que vivó. Entre los lugares que recorrió, comentó que Barreal la conquistó y su tuviera la posibilidad de irse a vivir ahí lo haría.

En su recorrida por la provincia, tuvo la posibilidad de recorrer los parques nacionales, recorrió Valle Fértil, Jáchal, Iglesia y siempre busca recomendar a todos. Abril afirmó que muchos se acercan a ella a través de las redes sociales para consultarle sobre las actividades que hay en San Juan. “Siempre trato de ayudar, básicamente para que conozcan y por amor a la provincia. Lo hago gratis porque quiero que todo el mundo descubra lo hermoso que tiene San Juan para ofrecer”, subrayó.

Además, Abril resaltó que sus domingos están dedicados a su gran pasión: las artesanías. “Siempre estoy haciendo algo y Artes Visuales me ayuda mucho con eso; haciendo técnicas que me encantan”.

Por último, contó que tiene el apoyo de su familia que son fundamentales en este camino. “Primero fue muy chocante porque mi familia no está relacionada con San Juan. No tengo parientes acá, nadie. Al principio fue como un shock y no entendían que le veía tanto de mágico a la provincia”, detalló. Tiempo después la familia de Abril llegó a San Juan para visitarla y fue ahí cuando descubrieron las maravillas que tenía la provincia. “Hoy en día están contentos con mi decisión”, cerró.

Abril y su pasión por San Juan

Abril Stabile es oriunda de Parque Patricios y decidió apostar a San Juan como su segunda casa. Tiene una hermana, menor, y es su gran compañera. Además, cuentan con el apoyo indispensable de su familia que aceptaron su decisión.

La joven afirmó que no había tenido contacto personal con nadie de la provincia de San Juan, pero en 2017 fue a un bar para compartir con amigos y se encontró con un grupo de sanjuaninos. Logró forjar una amistad con ellos y decidieron quedar en contacto para una futura visita. En septiembre del 2018, Abril viene por primera vez a San Juan a visitar a sus amigos. Al ver los paisajes y el ambiente de la provincia, la llevó a su niñez y experimentó diversas emociones.

Luego, concretó dos viajes más a la provincia y decidió ir un poco más allá con el deseo de vivir en San Juan. La joven buscó hacer un intercambio ya que estudiaba en la UBA la carrera de Diseño Industria. Buscó hacer todos los trámites que le permitieran concretar su objetivo, pero se presentaron algunas dificultades. Sin embargo, lejos de angustiarse decidió probar un año en San Juan trabajando para después volver a su provincia de origen para seguir con su ritmo de vida.

Viajó con destino a San Juan en febrero de 2020 y a los 15 días la sorprendió la pandemia. Ese año que pensaba viajar por la provincia para poder conocer se vio truncado. “Se me hizo fin de año y me dije ´San Juan tiene algo más para darme´”, destacó la joven. En este escenario, decidió quedarse y pidió directamente el pase de la UBA para San Juan para seguir con sus estudios.

Paralelamente a su carrera de Diseño Industrial que es su carrera, decidió sumar una nueva apuesta. La joven afirmó que desde siempre sintió un gran amor por todo lo referido a las artesanías y arrancó Artes Visuales. “Estoy cursando las dos carreras y vivo en San Juan hace cuatro años”, sumó. Abril estuvo atenta a todos los detalles y decidió buscarse un departamento cerca de la facultad ya que cuando vivía en Buenos Aires y tenía que ir a la UBA, tenía alrededor de dos horas de viaje.

“Me cuesta llevar las dos carreras, pero priorizo Diseño Industrial porque es la que venía estudiando”, contó. La joven afirmó que ama Artes Visuales, pero la va llevando en los espacios libres que le van quedando.

Lo que se viene en la vida de Abril

La joven afirmó que le sigue poniendo ficha a su sitio en redes sociales para poder dar a conocer todo lo que tiene San Juan.

“Le tengo que meter más pilas porque con la facultad se me complican los tiempos”, indicó Abril Stabile a este medio. Y agregó que “busco ir más allá de lo turístico y de lugares sino también en la parte gastronómica”.

Abril resaltó que todos en sus familias son celíacos y es por ello que también busca poner el foco en este punto. “Tengo intenciones de hace un posteo mostrando los lugares que hay para celiacos en San Juan”, cerró. La joven reiteró que su idea es seguir cautivando a todas las imponentes propuestas que pueden vivir en San Juan.