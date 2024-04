Segunda muerte por dengue en San Juan: se conocieron detalles de la condición de la mujer

sábado, 13 de abril de 2024 10:47

Este viernes se produjo la segunda muerte por dengue en San Juan. Se trata de una mujer de 72 años de edad que era oriunda del Gran San Juan y tenía múltiples comorbilidades. De acuerdo a lo informado por la Jefa de Epidemiología, Liliana Bertoni, la mujer había comenzado con los primeros síntomas el pasado 7 de abril.

"Ella inició la fiebre y el decaimiento el 7 de abril, consultó ese día y se la medicó con paracetamol. Se le indicó hidratación y el día 11 reconsultó por deterioro neurológico, deshidratación severa y dificultad respiratoria. Durante las primeras 24 horas de internación lamentablemente evolucionó a un shock refractario y a fallo morteorgánico. Falleció el 12 de abril", detalló la doctora a Diario La Provincia SJ.

La mujer tenía múltiples comorbilidades como obesidad, hipertensión arterial, arritmias cardíacas, entre otros antecedentes, según su historia clínica, de haber padecido un infarto agudo de miocardio anteriormente. También padecía de una artropatía que se encontraba medicada con antiinflamatorios no esteroideos y salicilatos Todos esto puede haber condicionado su evolución.

A partir de esto, este sábado Salud Pública inició las medidas correspondientes en cuanto a prevención en el entorno de la paciente. "Se están haciendo los bloqueos correspondientes en el domicilio y peridomicilio de la paciente durante el transcurso de la mañana. El programa de vectores estará asistiendo al domicilio", agregó subrayando que durante la próxima semana se entrará en contacto para ver los antecedentes precisos epidemiológicos de la paciente y ver si hay otros en la familia que tengan este cuadro.

Finalmente Bertoni explicó que cuando el paciente tiene dengue, esté cursando fiebre y tiene comorbilidades, que consulte cada 24 o 48 horas al médico para hacer el control pertinente. En ese control se revisa si el paciente está estable, si está hidratado y si su tensión arterial está normal.

"Es importante que si estoy cursando un cuadro de dengue y tengo comorbilidades, no me quede en mi casa a esperar. Cada 24 o 48 horas, su consulta no molesta, su consulta es pertinente. Hay que controlar al paciente con comorbilidad durante los casos agudos y dentro de las 48 horas de descenso de la fiebre también. Si hay comorbilidades, es importante el control ambulatorio del paciente con periodicidad", finalizó.