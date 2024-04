Martín, el DJ sanjuanino que dejó su huella en México y fue recibido con una gran caravana en Angaco

sábado, 13 de abril de 2024 16:18

Soñador, perseverante y con ganas de seguir creciendo con la música. Así es Martín Riveros, el joven oriundo de Angaco que hace unos días vivió una experiencia única que quedó marcada para siempre en su memoria. El sanjuanino tuvo la oportunidad de representar al país en un imponente evento que tuvo como escenario a Guadalajara, México.

El joven afirmó que todo era nuevo para él. Era su primera vez en avión y en un viaje de tantas horas solo, lejos de su familia. Con solo 24 años, alcanzó uno de sus máximos sueños y cada uno de los momentos sigue latente en su memoria y corazón. Hizo un viaje de tres escalas; Chile, capital de México y Guadalajara. Fueron alrededor de 18 horas de vuelo y era la primera vez que viajaba tan lejos de su casa.

Con miedo, ansiedad, nervios, el sanjuanino se lanzó a vivir este momento que fue único. En México lo esperaron los organizadores del evento, “DJ Promises”. “Los paisajes eran una locura, la verdad que fue muy hermoso. Los atardeceres en avión eran imponentes”, destacó Riveros a Diario La Provincia SJ. Una vez instalado, se reunió con sus colegas de distintos puntos del país y realizaron diferentes prácticas.

Martín tuvo la posibilidad de compartir todo su arte y talento el segundo día junto a un chico mexicano. “Hemos creado una gran amistad con los chicos. Desde el primer día hubo una gran conexión entre todos. Nos apoyábamos mutuamente y nos poníamos felices por los logros de cada uno. Eso fue una de las cosas más lindas de este viaje”, contó.

Cuando llegó el momento de explotar todo su talento, Martín estaba muy ansioso y sus compañeros cumplieron un rol fundamental. Le transmitieron tranquilidad y confianza para que pudiera dar todo en el imponente escenario.

“Me tomé unos minutos en mi habitación, en el hotel, para respirar y meditar porque ya se acercaba el momento. Leí y pensé en todos los mensajes que me mandaron. Eso me calmó un poco. A la hora del evento, los chicos que me dijeron emotivas palabras y me calmaron”, sostuvo.

Sin embargo, una vez que piso el escenario todos sus nervios quedaron atrás y se mostró confiado ante el público. El sanjuanino afirmó que la gente lo acompañó en todo momento y vivió al 100% la experiencia.

“Lo disfruté mucho. Esos 25 minutos de espectáculos se me hicieron muy cortos, la verdad. Fue muy hermoso y fui muy feliz”, resaltó el sanjuanino. Y agregó que una vez que llegó al hotel le cayó la ficha de todo lo que estaba viviendo y fue realmente muy emocionante. Esa noche no logró dormirse, ya que era consciente que estaba viviendo el momento de su vida.

Martín estaba viviendo un gran sueño, ya que al día siguiente los mexicanos los felicitaron y le pidieron fotos. “Eso era muy loco para nosotros porque nunca nos había pasado. Pero, eso también habla de que hicimos un buen trabajo y el esfuerzo. A la gente le gustó y logramos transmitirles algo diferente con cada set que hicimos con los chicos”, comentó.

En cuanto a la gala de premiación, el DJ sanjuanino contó que no logró pasar a la siguiente fase, pero esto no fue algo que opacara su felicidad. El joven estaba seguro que esta era una puerta que le iba a permitir sumar experiencias y conocimientos. Vale destacar que Martín recibió un importante premio; un equipo de producción musical y 500 dólares.

Recibimiento en Angaco

Una vez que terminó toda la experiencia en México, Martín emprendió rumbo con destino a San Juan. Las horas se pasaron muy rápido y estaba muy emocionado por reencontrarse con sus familiares, amigos y conocidos.

“Fue un momento muy lindo abrazar y ver a mi familia”, contó el joven. Luego, en su regreso a Angaco lo recibieron con una gran caravana, que realmente no se esperaba. “Me recibieron enormemente la gente de Angaco. Hicieron una caravana, la verdad que fue sorprendente”, subrayó.

La gente se acercó y lo saludaron. “Ver toda esa felicidad en ellos era saber que los representé bien. Fue muy grande lo que pasó”, destacó.

Lo que se viene

Tras la experiencia en México, Martín Riveros afirmó que logró generar vínculos con colegas de distintas partes del mundo.

“Con los chicos creamos un vínculo fuerte y quedamos en contacto. Con ellos tenemos pensado seguir trabajando y hacer colaboraciones para más adelante”, comentó Riveros.

Además, detalló que busca seguir sumando fechas y eventos de electrónica en San Juan. “Hay que seguir trabajando para poder seguir creciendo”, cerró.