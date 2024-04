Confirmaron qué pasó con “Suelo Activo, Sueño Cumplido”, el programa de viviendas de San Juan

sábado, 13 de abril de 2024 08:11

A principios del 2023, un programa llenó de ilusiones a muchos sanjuaninos de "clase media" que deseaban tener su casa propia. “Suelo Activo, Sueño Cumplido” fue el programa que lanzó el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) para brindar la posibilidad de un terreno para esas personas. A un año del primer sorteo para ser preadjudicatarios, desde la actual gestión del IPV indicaron que el programa sigue vigente pero con la dificultad de los envíos de Nación.

"La obra de urbanización se está efectuando, son tres empresas que lo tienen tomado en este momento. Hay una de ellas que está en un avance del 90% y las otras están más retrasadas", explicó Elina Peralta, interventora del IPV, en radio AM1020.

La funcionaria señaló que "en cuanto a la parte social, están algunos ya pagando la cuota ahorro y los demás se está evaluando". Según lo indicado, el gran problema actualmente es la resolución nacional que establece que "recién pasados los tres años, se les puede dar una operatoria individual para que puedan construir su propia vivienda".

"Nosotros entendemos que tres años es demasiado esperar con el riesgo de que los terrenos puedan llegar a ser usurpados. Entonces estamos trabajando desde ese lado legal porque Nación nos tiene atados con esta modalidad, no nos permiten modificarla. Entonces estamos en tratativa de ver de qué manera podemos revertir este problema. No es una obra que se vaya a parar o no se vaya a adjudicar a quienes ya habían salido sorteados. Ellos ya tienen un derecho", finalizó.

El programa "Suelo Activo, Sueño Compartido" preveía dar acceso a un terreno a 930 familias en la zona del Barrio Valle del Sol, en calle Chacabuco, entre Doctor Ortega y República del Líbano, departamento Rawson. De ese total, hubo 200 familias que no habían logrado preadjudicar porque no tenían cumplidos todos los requisitos. Más allá de esto, hay una importante cantidad de sanjuaninos que ya se encuentran pagando una cuota de alrededor de 35 Unidades Habitacionales (UH).

Vale aclarar que el programa implicaba dar el terreno. Luego, si la persona quería construir, debía armar un proyecto y presentarlo en el Municipio de Rawson para su aprobación. A partir de esto, luego podía pedir un préstamos al IPV para su construcción.