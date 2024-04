Orrego, en la Cabalgata de la Fe: "Es muy importante, nos despierta emociones"

viernes, 12 de abril de 2024 14:00

En la 33ª edición de la cabalgata de la fe a la Difunta Correa, el gobernador Marcelo Orrego participó por primera vez como mandatario provincial y se mostró expectante por hacer el camino hacia Caucete.

En este escenario resaltó la importancia del evento en la provincia ya que varias federaciones gauchas del resto del país y también de países vecinos como Chile y Perú, llegaron para decir presente en esta nueva edición.

"Estamos con una enorme emoción, esta es la cabalgata en su 33ª edición y siempre a los sanjuaninos nos despierta emociones, nos da mística, y además tenemos la oportunidad de poder disfrutar de muchos paisanos y paisanas que nos vienen a visitar, de toda la Argentina, y de vecinos países como de Chile y Perú. También sé que hay mucha gente por ahí, en este caso algunos ingleses que me encontré que han alquilado caballos y de Uruguay también. Esto para nosotros es muy importante, trabajar en este caso con la Federación Gaucha, en ese trabajo conjunto que venimos desarrollando", dijo Orrego en rueda de prensa.

Sobre su experiencia, ahora al frente de la cabalgata por primea vez, se mostró expectante y reveló que es algo que lo emociona.

"Me parece que va a ser una jornada muy especial, espero estar a la altura de las circunstancias y poder llegar lo más lejos que pueda en la cabalgata. Siempre me tocó participar como intendente, tuve ocho años donde era parte de ese camino bendito que es llegar a la difunta, y lo cierto que siempre era importante como intendente poder recibir a los niños saliendo de la escuela, saludando", expresó.

Y agregó: "Yo siempre he sido una persona devota a la difunta, hay muchos promesantes que vienen de todos lados, y por supuesto a mí, siempre que le he pedido algo es reconocer que me ha acompañado siempre a la difunta, así que por eso para mí también es importante, más allá del poder asistir hoy, de estar mañana. Fundamentalmente lo vivo como un sanjuanino, que es creyente de la difunta, y que no es necesario por ahí que sea la cabalgata la difunta para ir a visitarla".

Finalmente, develó que no participará de manera completa de la cabalgata, pero que sí estará presente este sábado 13 de abril. "Sí me gustaría estar mañana y disfrutar junto con todo el gauchaje de distintas provincias", cerró.