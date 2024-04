Fue diagnosticada con Parkinson y hoy ayuda a quienes atraviesan su misma situación

jueves, 11 de abril de 2024 14:21

Aceptar el diagnóstico no es fácil pero más difícil es llevarlo adelante sin el acompañamiento de otras personas. Graciela Oroztisaga tiene Parkinson y sabe lo difícil que es llevar esa afección cerebral. En algunas personas causa trastornos del movimiento, en otras es mentales y del sueño. En la mayoría son dolores e incluso otros problemas de salud. Pero todo eso se amortigua cuando el camino se transita acompañado.

Fue en el año 2011 cuando Graciela llegó a la conclusión de que sin un acompañamiento el Parkinson sería muy difícil de llevar. Su condición ya venía siendo crítica y como un aspecto común de la patología crónica, avanzaba todos los días. Es así como su médico de cabecera le nombró la vieja y olvidada asociación Parkinson San Juan.

“No me imaginaba como otras personas podrían llegar a estar sin algún tipo de apoyo, alguien que sabe perfectamente lo que te pasa. Entonces cuando me comentaron que la asociación estaba pero que casi estaba inactiva comenzé a moverme”, contó a Diario La Provincia SJ.

Es así como comenzó organizando las reuniones y los equipos médicos para trabajar en conjunto con todos los pacientes que asistieron. “Hoy en día somos aproximadamente 50 integrantes de Parkinson San Juan, las reuniones son para acompañar y para hablar de cómo la enfermedad va avanzando. Pero uno de los objetivos más importantes que tenemos, es lograr que ninguno llegue a aislarse. Es por eso que también contamos con psicólogos dentro del grupo”, dijo.

Y es que una de las tendencias sobre el parkinson es el aislamiento de las personas que lo padecen por diferentes factores como lo puede ser la ansiedad, depresión o vergüenza. “A muchos de los integrantes del grupo les sucede que a medida que avanza su cuerpo comienza a ponerse rígido o a tener aún más temblores, inclusive a algunos les es difícil hasta hablar”, contó Graciela.

El grupo mantiene un horario y un día fijo para las reuniones: todos los martes a las 18 horas en la dirección de Discapacidad. Donde todos los pacientes junto con los profesionales de la salud que los acompañan en la lucha tienen su espacio asegurado.

“Lo importante es escucharnos y no dejarnos caer en las situaciones aún más complejas que puede llegar a tener la enfermedad. A raíz de que es una enfermedad neurológica también se tienen fuertes tendencias a tener depresión y eso inclusive es lo que a algunos les juega más en contra que al mismísimo parkinson”, expresó.

Así como la lucha los lleva por diferentes caminos, Graciela encontró el suyo. Dentro del grupo también existen las personas que únicamente cubren el rol de compañeros. Es así como la sanjuanina conoció al amor de su vida con quien lleva 10 años en pareja y con quien comparten el grupo de ayuda. “Encontré muchas personas generosas gracias al grupo. Siempre me pregunto “¿para qué el Parkinson?” mientras que antes eran puros lamentos. Esta enfermedad viene a mostrarnos algo más de lo que en realidad vemos”, finalizó.