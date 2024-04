Noelia, la sanjuanina que conduce un "fuera de ruta" y fue distinguida en Veladero

miércoles, 10 de abril de 2024 19:53

Soñadora, emprendedora y valiente. Así es Noelia Álamo, la sanjuanina y mamá de tres chicas que en la tarde de este miércoles fue distinguida en Iglesia por su labor en la mina Veladero.

La mujer está al frente de un "fuera de ruta", un camión destinado a transportar los minerales que se extraen desde las montañas y que se encuentran arriba de los 3.000 y los 4.000 metros sobre el nivel del mar. En diálogo con Diario La Provincia SJ, Noelia recalcó la tarea que realiza e impulsó a otras mujeres a que se animen a desarrollar trabajos en minería.

"Soy becaria, empecé hace muy poquito tiempo. Estoy en el grupo 3 y la verdad que muy, muy lindo. Es una experiencia hermosa la que estoy viviendo. Estoy en el camión en el que nos encargamos de transportar los minerales y todo lo que se va sacando a las minas. Son 12 horas de trabajo. Depende de las fases, pero estamos arriba de los 3.000, 4.000 metros", dijo con orgullo.

Acompañada de sus hijas, reveló que siempre estuve "enamorada" de los camiones fuera de rutas. De hecho, conoció más de ellos ya que su hermano trabaja en eso y siempre admiró esas movilidades. Por eso, comenzó a involucrarse en el ámbito y así fue que inició sus trabajos allí.

"Tengo tres niñas, Lourdes, de 19; Paula de 16 y Paz, de 11. Es un poco difícil pero ellas me apoyan muchísimo y son conscientes de que todo esto es para ellas. Entonces me ayudan muchísimo. Es más, muchas veces yo he estado arriba y estaba mal y ellas son las que se encargaron de levantarme", contó sobre el funcionamiento familiar.

Sobre el trato con sus compañeros recalcó que "es hermoso" y desarrolla sus tareas bajo un buen clima. Finalmente, les dejó un mensaje a otras mujeres para que incursionen en minería. "Mi objetivo fue tratar de demostrarles, por ejemplo, a mí que podía. Luego les demostré a mis hijas también. Y el mensaje para todas las mujeres es eso, que nos pongamos metas, nos propongamos cosas que sí se pueden. Si yo lo pude hacer, muchas, muchas lo pueden hacer", cerró.