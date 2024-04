IPV tiene 80% de morosidad en cuotas de casas en San Juan: qué alternativas baraja Gobierno

miércoles, 10 de abril de 2024 11:05

La crisis económica golpeó a los adjudicatarios de IPV (Instituto Provincial de la Vivienda) y llevó a la morosidad en el pago de cuotas al 80%. Ante esto, Gobierno busca alternativas para que comiencen a regularizar sus deudas, en un organismo que necesita de fondos para impulsar las obras vigentes.

Elina Peralta, interventora de IPV, detalló en radio Sarmiento que "sobre el tema del pago de las cuotas, hay una morosidad de un 80% en todo el IPV. Por supuesto que la situación económica que hoy se vive incide también. Hay mucha gente que manifiesta que 30.000 o 40.000 pesos de cuota no puede pagar. Se está trabajando a ver cómo flexibilizamos los modos de pago".

Detalló que "tenemos un equipo que está trabajando en gestión de cartera para mejorar la atención. Inclusive llegar a los diferentes departamentos alejados porque por ahí tiene que ver con un tema de la distancia para exponer situaciones". Y en formas de pago, agregó que "se está trabajando para que por un botón de pago puedan pagar las boletas. Nos ocupamos porque la morosidad es muy alta".

Expresó que el promedio de cuotas ronda los $40.000 y la actualización está atada al índice de variación salarial. "Aumenta no acompañando las subas que tenemos en cuanto a la construcción. O sea que estas cuotas ni siquiera cubren el valor de una construcción. Esto también se está revisando. No obstante, con la situación que hoy se vive en el país no podemos estar aumentando la cuota más de lo que ya está".

Peralta destacó que, en ese marco, "se están evaluando reducciones de cuotas o que se extienda el plazo en años del pago de las cuotas. Se busca que sea más accesible. Se está trabajando mucho con el equipo social y evaluando cada vez que se detecta alguna familia que está con una gran morosidad, cuál es su situación, y en función de eso, se va avanzando".