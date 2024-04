Buscan impulsar desde San Juan el consumo de aceite de oliva como medicamento

miércoles, 10 de abril de 2024 22:00

Nuestro y característico de San Juan, así es el aceite de oliva, uno de los productos más nobles y consumidos en la dieta y la gastronomía local, como así también nacional, que este 11 de abril comenzará a vivir un cambio de paradigma, en lo que será la "1ra Jornada del aceite de oliva virgen extra y salud".

Es que desde la provincia y en conjunto con un grupo de profesionales médicos de diferentes especialidades se iniciará un camino de enseñanza y aprendizaje respecto del modo de consumo del aceite de oliva y cómo éste, considerado como un medicamento, puede ayudar a prevenir diferentes enfermedades que afectan a la sociedad actual mundial.

"El aceite de oliva virgen extra es un aceite que no solamente va a comenzar a ser usado como es habitualmente para las comidas, para aderezar, sino ahora va a tener un cambio de paradigma, va a ser consumido como medicina. Es decir, si se consume una cucharada a la mañana se verán beneficios de tipo cardiológicos, de la parte hepática, se va a tener beneficio a nivel de prevención de diabetes tipo 2, de demencia senil, de ACV, de muerte súbita, de infarto de miocardio. Es decir, si nos acostumbramos a consumir un litro de aceite de oliva, por dar un ejemplo, porque todo depende según la contextura física de la persona y según la necesidad que vea el médico, podemos alargar la posibilidad de vida y alejar de aquellas enfermedades a las cuales se puede estar genéticamente predestinado", comenzó contando Alfredo Adami, gerente de Expo San Juan, firma organizadora, a Diario La Provincia.

La idea que se busca implementar se considera "una experiencia a exportar". A partir de esta jornada que se ofrecerá con profesionales médicos y que será de carácter científico, se espera que sirva como paso inicial para replicarlo en otras provincias del país. Por eso los médicos que van a orar serán de las especialidades oncología, diabetología, gastroenterología, y cardiología, entre otros. En tanto que se contará con el aval de la Federación Argentina de Cardiología.

Por otro lado, resaltó: "Se va a lograr que se aumente el consumo de aceite de oliva. En esta búsqueda de mejorar nuestra salud, se va a aumentar la producción del aceite de oliva, por lo cual San Juan, el año pasado exportó el 90% del aceite de oliva en Argentina, va a aumentar su producción y eso nos va a beneficiar a todos. Por supuesto, incluso están invitados los productores. La idea es que vean, para que inviertan más, para que aquellos que hagan una inversión en poner plantas".

Actualmente, el consumo de aceite de oliva está ligado específicamente a la gastronomía, no se suele recomendar médicamente de manera de medicamento. "Ahora, desde el punto de vista médico científico se va a decir, no, para mejorar la calidad de vida, para asegurarnos una mejor salud, hay que tomar aceite de oliva. No basta con echarle unas gotitas a las ensaladas", subrayó el referente.

Y cerró respecto respecto de los objetivos para el resto del 2024: "Vamos a seguir con Argoliva, dándole continuidad". Para participar de la jornada, los interesados deben inscribirse en https://aceitedeolivaysalud.online/#inscripcion, en la que se podrá disfrutar de una cata de diferentes aceites y degustación con componentes de la dieta mediterránea, considerada por la OMS (Organización Mundial de la Salud) como la más aconsejada del mundo.

La jornada se realizará en el Auditorio Emar Acosta del Edificio Anexo del Poder Legislativo, Laprida 923 (O), el día jueves 11 de abril desde las 9:30 hasta las 19:30 hs.