Streptococcus Pyogenes: Salud incentiva la prevención para evitar contagios masivos en escuelas sanjuaninas

lunes, 1 de abril de 2024 20:21

En 2023, los casos de Streptococcus Pyogenes (o Streptococcus del grupo A) llevaron a potenciar una campaña especial por parte de Salud para detectar los casos y dar tratamiento. En especial, se resaltó a los niños que, en la convivencia escolar estaban más expuestos a contagios. Ante el comienzo de los primeros días fríos, en el desembarco del Otoño, nuevamente se hizo hincapié en la prevención en San Juan.

Es que esta bacteria Gram-positiva es la causa bacteriana más frecuente de faringitis aguda e infecciones cutáneas como impétigo y escarlatina.

A propósito de ello, la jefa de Medicina Sanitaria, Dra. Cecilia Clavijo detalló a Diario La Provincia SJ que "hay que priorizar que, cuando el pequeño esté enfermo o tenga síntomas de fiebre o síntomas respiratorios o de alguna enfermedad que pueda ser infecto contagiosa, tratar de no asistir al establecimiento educativo. Porque sabemos que si un chiquito va enfermo, va a contagiar a los compañeritos del curso y de ahí se empiezan a propagar más".

Y resaltó sobre la denominada "Súper bacteria" que "lo que más tenemos que tener en cuenta es que si bien es una bacteria muy común y que está presente en muchos casos de infecciones leves como son anginas, faringitis o infecciones de piel, en algunos casos particulares puede llegar a producir infecciones severas. Por ello, si el niño presenta fiebre, dolor de garganta o tiene una erupción en la piel, es preferible que no asista al establecimiento educativo y que vaya al médico por si tiene que realizar algún tratamiento antibiótico".

Clavijo marcó que, en este 2024, es preciso estar atentos y accionar. "Transmitir tranquilidad y responsabilidad, ante todo. Porque si bien es una bacteria que la conocemos hace muchísimos años y que es muy frecuente en las infecciones comunes y habituales, sí se ha demostrado que algunas han tenido un comportamiento más agresivo, pero no es la mayoría de los casos, por suerte. Entonces, transmitir tranquilidad, pero a la vez estar atentos para evitar que los chicos sigan propagando esta infección", afirmó

Buenos hábitos

Clavijo recordó la importancia de no dejar las prácticas preventivas relacionadas con la higiene y cómo es preciso recordárselas a los chicos, para su convivencia con los compañeros de grado.

"Tenemos que hacer mucho hincapié que las medidas de higiene son fundamentales para un montón de infecciones que se pueden llegar a prevenir. Es importante que los chicos no dejen estos hábitos que ya habían tomado en pandemia. En realidad no solo los chicos, sino también el personal docente, el personal de maestranza, administrativos y demás. Todos estamos incluidos".

Y enumeró: "son claves el lavado de manos antes de la merienda; si no puede ser con alcohol, con agua y jabón es suficiente. También, tratar de no compartir los utensilios para comer o para tomar líquidos. Incentivamos a no dejar estos hábitos que han sido muy buenos y saludables para prevención de múltiples enfermedades:".