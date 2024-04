Amparo y Celeste, las jóvenes sanjuaninas 100% influencers

lunes, 1 de abril de 2024 16:07

Celeste Verón y Amparo Pellicer son dos jóvenes sanjuaninas de 21 y 22 años. Una estudia Radiología y la otra, Teatro. Ambas tienen algo que las une e identifica: son influencer, una labor que antes era inimaginada. Amparo tiene más de 4 mil seguidores en Instagram mientras que Celeste tiene más de 2 mil seguidores en la misma red social. Las dos llegaron a este lugar sin pensar que un día podrían vivir de esto. Hoy, se pueden sostener económicamente viviendo de lo que les gusta en una provincia donde el ambiente es conservador.

“Cuando era chica, a la edad de los 12 años comencé a hacer videos de YouTube, fui muy juzgada por quienes lo veían y decidí no hacerlo más. Hasta hace poco si hacías una historia hablando y la gente se reía, hoy disfruto de hablar con mis seguidores y siento que algo cambió en cuanto a la mala mirada”, comenzó contando Amparo a Diario La Provincia SJ.

En el mismo sentido se expresó Celeste quien se dedica a la música y decidió tomar el camino de las redes para llegar a más oyentes. “Soy artista independiente pero siempre me gustó mucho transmitir y comunicar algo, tuve varias ocasiones de estar en streaming y me gustó. Hice un curso de influencer para saber cómo manejar las redes sociales, lo que me llevó a poder implementarlo”, dijo.

Pero el camino no es tan fácil como se cree y desde el lugar en el que están deben afrontar distintos desafíos. “No es solamente sentarte al frente de un celular, nos pasamos horas estudiando el movimiento de nuestras redes y de lo que podemos subir o no. Sin contar que somos nuestros propios editores. Todo lo que ven en nuestro perfil de Instagram lo editamos nosotras y en 15 segundos podés tener 3 horas de edición. es un trabajo muy duro”, contó Amparo.

“Es difícil cuando las personas no valoran tu trabajo, cuando juzgan y eso no te permite seguir creciendo. Yo tuve que insistir mucho e inclusive algunas veces hice trabajos gratis a emprendimientos únicamente por la experiencia, no es regalar pero a mi me sirvió y más en una provincia como San Juan que le cuesta aceptar los grandes cambios”, expresó Celeste.

Sin embargo, no todo son conflictos. Las jóvenes pudieron abrir puertas para otros que se fueron animando poco a poco al mismo camino que ellas, inclusive para los mismos locales que hoy entienden cuál es el método de venta más factible.

“Hace unos años vengo trabajando de esto, pero ahora me puse más firme, envío un PDF con la información y ellos se animan porque saben que de esta manera les va a llegar a más gente. Hoy en día todos lo vemos por redes sociales y si alguien te lo recomienda mejor. Además antes solo veíamos chicas hegemónicas al frente de las publicidades. Hoy cualquiera lo puede hacer y está perfecto, siempre hay trabajo para todos”, dijo Amparo.