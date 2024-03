Selma, la iglesiana que nunca bajó los brazos y pudo sacar a su familia de situaciones duras

sábado, 9 de marzo de 2024 07:50

La vida le puso muchos desafíos, desde muy joven. Rió, lloró pero nunca se dio por vencida. Selma Poblete tiene 64 años de edad y en su mirada se refleja la tranquilidad de sentir que llegó a la meta... aunque sabe que la marcha aún no se detiene. Con los ojos que le brillan de alegría, pero que por momentos se cubren con lágrimas, recuerda cada momento que la hizo fuerte para llegar hasta donde hoy está.

Ella es dueña de "La Roca", el comedor emblemático de Rodeo, Iglesia. Este lugar, es mucho más que un salón para comer, es el reflejo de que los sueños se cumplen. Esta espacio lo lleva adelante junto a su hija y con la alegría de sus nietos corriendo por los pasillos. Si bien, hace 16 años que están ubicados en este lugar, la historia del emprendimiento tiene más de 25 años.

Todo se remonta a principios del nuevo milenio cuando se fue a Mendoza con su esposo a vivir pero se encontró con momentos muy duros de violencia familiar. Allí nacieron sus tres primeros hijos y ella sabía que no quería que los pequeños vivieran esa realidad. Fueron tiempos donde la creencia en Dios les permitió salir adelante y volver a San Juan.

"Hacen 16 años me di cuenta que pasaban los años y mi matrimonio no funcionaba. Había nacido la más chica, tenía 5 años, y ella veía que no andaba. Entonces me separo y vengo buscando un lugar donde me podía instalar", comenzó relatando el largo camino que le tocó pasar con su pareja en Mendoza, que incluyó situaciones violentas.



Fueron tiempos difíciles pero para tomar fuerza se refugió en Dios. Un templo evangélico le ayudó a encontrar ese pilar fundamental que necesitaba pero también le indicó cual era su lugar en el mundo: Rodeo, en Iglesia. Con la claridad en su mente de que lo que más quería era proteger a sus hijos y darles un mejor pasar, volvieron a su provincia natal, San Juan.



En Iglesia decidió abocarse a la cocina para generar sus propios recursos. Empezó haciendo tabletas y pastelitos que vendía casa por casa. "Por ahí no teníamos plata, no nos alcanzaba. Con lo que hacía compraba mercadería y dos veces a la semana juntaba 35 chicos en mi casa y comían junto a mis hijos", recordó Selma quien los sábados iba a la zona de Campanario con bidones de chocolate y bollitos de anís para las familias más humildes que encontraban.

Selma representó a San Juan, en Capital Federal, para el concurso de la empanada.

"Todo eso nos lleva después a seguir con el comedor. Yo le pedía siempre a Dios que nos diera un lugar donde poder poner un negocio", agregó. Y ese pedido se hizo realidad: "me acuerdo que un día, con la venta puerta a puerta, hice 40 pesos y compré los pollos y las papas. Luego fui a una radio y les dije que a Iglesia se venía un sol, que iba a venir una luz nueva".

Así nació comedor La Roca, un salón de comida casera a la venta para lugareños o turistas. Para ello alquiló una casita con un dormitorio y un comedor donde puso unas mesas y sillas para recibir a los comensales. "Ahí atendía a la gente y sino cuando venía mucha gente lo ponía en la vereda. Tenía que salir a pedir a los vecinos sillas, mesas, cubiertos, vasos", recordó Selma entre risas.

Poco a poco ese comedor fue creciendo. Primero sumó una estructura de madera que luego se convirtió en ladrillo. En el año 2021, recibió una gran ayuda que también significó un "empujón" en la vida. A través del programa Incubación para Emprendedoras, Veladero le aportó como subsidio una heladera y una cortadora de fiambre, entre otros elementos de gran utilidad. "Ahora estoy feliz. Me siento muy contenta, porque logré todos los objetivos. Cuando me vine, con mis siete hijos, los he podido hacer estudiar a todos", destacó.



Selma tiene seis hijas y un varón, que siguieron distintas profesiones desde ingeniería y la docencia hasta la pastelería. A su vez ellos les han dado nietos, que son hoy su mayor felicidad. "Siempre le digo a la mujer que no hace falta tener un hombre al lado para poder salir adelante. Nunca bajen los brazos. A mí me han ocurrido buenas y malas cosas (...) pero siempre digo 'no importa, ya vamos a salir'. Muchas veces caíamos pero me volvía a levantar. Por más que parece que ya no se puede, pero sí se puede. Nunca hay que bajar los brazos, siempre hay que seguir adelante", finalizó.