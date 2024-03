Las claves de la reutilización de los líquidos cloacales para riego agrícola en San Juan

sábado, 9 de marzo de 2024 08:53

El agua residual del mundo es un recurso valioso del que pueden recuperarse varios elementos, como agua limpia, energía y nutrientes. Así lo indicó un informe del Banco Mundial que da cuenta que el 80% de ésta no recibe tratamiento y se pierde. San Juan buscará recuperar esta agua para usarla en el riego agrícola, como ya ocurre en la provincia de Mendoza que cuenta con un importante desarrollo en Áreas de Cultivos Restringidos Especiales (ACRE)”.

Según el Banco Mundial, invertir eficientemente en aguas residuales y otras infraestructuras de saneamiento es crucial para lograr beneficios de salud pública, mejorar el medio ambiente y la calidad de vida. O sea beneficios para la gente, el medioambiente y las economías tanto a corto como a largo plazo.

Corea del Sur es uno de los países que reutiliza las aguas de los líquidos cloacales para un sector de la agricultura. Profesionales de aquel país estuvieron en San Juan y esta semana terminaron su etapa de investigación. La empresa consultora coreana posee experiencia en suministro de agua y alcantarillado en la zona de Uzbekistán, Mozambique y Etiopía.Tiene participación en más 40 proyectos de reutilización de líquidos cloacales y programas de intercambio de conocimiento.

CLAVE 1: el uso del agua cloacal y la licencia social

La etapa de investigación duró tres semanas y estuvo en manos de un equipos de profesionales coreanos que ahora se encuentran elaborando un informe que será presentado a San Juan en junio próximo. El mismo incluye datos sobre el terreno (suelo y subsuelo), clima, oferta de agua y análisis socioeconómico del agua que se acumula en la planta de tratamiento de líquidos cloacales, en el Cerrillo Barboza.

Vale destacar que San Juan pretende crear un distrito de riego para el aprovechamiento de las aguas servidas en esa zona de Pocito, conformando un área agrícola destinada al aprovechamiento productivo de los efluentes tratados. Para ello será fundamental trabajar con la comunidad una vez que se obtenga el informe completo de los profesionales extranjeros.

"Para la reutilización de las aguas cloacales, primero se genera una purificación de esas aguas. O sea que estamos hablando que por eso es una obra un poco ambiciosa", comenzó explicando el secretario de Agricultura de San Juan, Miguel Moreno, a Diario La Provincia SJ, el día que se hizo la presentación de este proyecto.



El funcionario explicó que "se utiliza en muchas partes del mundo" pero "no para todos los cultivos". "Ése es otro dato también interesante, que tiene que ver con aquellos cultivos que no están en contacto directo con la fruta. Entonces no habría problema porque básicamente son productos frutícolas, en la mayoría de los casos, así es que no debería haber problema", detallo.



CLAVE 2: disminuir los problemas de futuras sequías



El proyecto de reutilización de líquidos cloacales está dividida en varias etapas y pretende hacer frente a futuros problemas de las sequías. "Se debe poder, no digo salir de la sequía, pero al menos inyectar un recurso para disminuir los problemas a futuro, no ahora. Estamos hablando, primero, en el caso de la planta de Cerrillo Barboza, que se tomaría como la planta testigo. Se pueden ampliar a más de 2.500 hectáreas, 3.000 hectáreas de cultivos", señaló Moreno.

"Entonces creo que es una herramienta interesante, sobre todo con una crisis hídrica que se viene acrecentando, que vemos que no tiende a la baja, entonces creo que es un recurso importante para poder utilizar. Y después usarlo como modelo en otras plantas, o plantas más chicas, para por ahí ocuparla en regados de plazas, en el caso de las plantas barriales", puntualizó.

LOS PASOS

Sobre el plan de implementación, las partes colaborarán para la instalación de una planta de reutilización de aguas residuales que promueva el desarrollo económico de San Juan, a través de: