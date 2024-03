Egle y su "bebé", un camión minero de 24 toneladas: la historia de la sanjuanina que pasa 12 horas manejando

sábado, 9 de marzo de 2024 09:59

Es su bebé. Lo quiere con el corazón y por eso no se separa de éste durante las 12 horas de trabajo en la mina Veladero. Egle Gómez tiene 31 años de edad y es técnica en Higiene y Seguridad. Desde hace 4 años y 4 meses trabaja en la mina sanjuanina y desde que comenzó este camino lo hace operando un camión de fuera de ruta, un "gigante" de 24 toneladas, cuyas ruedas son más grandes de tamaño que ella.

Egle es oriunda de La Rioja pero desde los 18 años vive en Jáchal. Cuando terminó de cursar los estudios superiores no dudó en presentar su currículum a la empresa Veladero. A los 2 meses la llamaron y le pusieron por delante un desafío: operar un camión de carga fuera de ruta. Por aquel entonces le preguntaron si se animaba el desafío y le interesaba. "¡Les dije que sí!", recordó la mujer a Diario La Provincia SJ.

Por aquel entonces tenías 26 años y habían muy poquitas mujeres que tuvieran esa responsabilidad de conducir un camión de tal dimensión. Tras una capacitación, se sumó al equipo y se enamoró del camión que le asignaron: el 383, que con el tiempo se convirtió ella le llamó su "bebé".

"Al principio subí con mucho miedo porque era un cambio de vida muy grande para mí", trajo a la memoria con una sonrisa en el rostro y con los ojos que le brillaban de sólo recordar el camino que le tocó transitar. Si bien éste es un trabajo en el que la mayoría son hombres, ellos la han aceptado muy bien y no han aplicado diferencias. "Nos hemos llevado bien con los chicos, nos hemos adaptado, nunca nos hicieron a un lado. Había pocas mujeres cuando yo ingresé. Nos adaptamos bien y los chicos no nos hicieron un lado por ser mujeres", destacó.

Egle, cuyo nombre significa "brillo y resplandor" (especialmente el del sol), tiene 2 hermanos varones y ella es la única mujer. Está casada hace 7 años y si bien no tiene hijos, tiene una ahijada de 6 años que ayuda con la crianza, los días que descansa del trabajo. Emma Pilar tiene 6 añitos y es la hija de su sobrina y la luz de sus ojos. "Yo le digo mi hija y ella me dice mami madrina", confesó entre risas.

La rutina de trabajo de Egle son 14 días arriba en Veladero y 14 días en Jáchal. Su marido también es minero, trabaja en el Valle de Lixiviación y tiene un ritmo de alternancia, con lo cual a veces comparte tiempo con él pero otras veces no coinciden. "Es difícil, más cuando hay que subir. Ésa es la parte más difícil porque ya hay que dejar la familia, dejar a la nena. Y ya los últimos días que hay que bajar para mí son los fatales, porque ya me agarra la ansiedad por estar allá", confesó.

"A veces con mi marido nos vemos 7 días y hay meses que no. Pasa un mes y así nos volvemos a ver. Es difícil pero nos vemos adaptados", destacó reconociendo que le gustaría ser madre pero eso ya haría "mucho más difícil" poder subir a trabajar.

Egle y su camión

Egle trabaja las 12 horas arriba del camión y no hace break ni de día ni de noche porque no le gusta dejarlo sólo, es su bebé en la mina. "No me bajo del camión. Por eso dicen que soy la operadora estrella", destacó aclarando que sí desciende para ir a buscar la comida pero no comparte el descanso en el comedor con el resto de los colegas, en su turno de trabajo.

"Trabajo las 12 horas y no me bajo a comer. Cuando termino mi turno, yo voy a mi habitación, me baño o me pongo a chusmear con mi compañera de habitación. Ahí termino mi día. Esa es mi rutina", confesó.

Durante el tiempo de su turno, le gusta escuchar mucho la radio e incluso interactúa con ésta, ya que le gusta pedir un tema o mandar mensajes a sus amigas a las que identifica como la "comadrejas".

"Mi camión es mi bebé", reconoció entre risas destacando el afecto que le tiene por los años operándolo.